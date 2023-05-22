عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

Xiaomi Redmi A1+
Xiaomi Redmi A1+

 

تشتهر شركة "شاومي" الصينية بأنها واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تهتم بإغراق الأسواق العالمية بهواتف ميسورة التكلفة، تقدم مزايا معقولة في مقابل مبلغ مالي بسيط نسبيا بالمقارنة مع باقي الهواتف.

نجد أن شاومي لديها باقة متنوعة وواسعة من الموبايلات في مصر، ولكن أرخصها حاليا هو موديل Xiaomi Redmi A1+ من سلسلة الـ A متوسطة المدى، يباع على موقع أمازون بسعر 3199 جنيه مصري فقط وذلك مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 2GB RAM, 32GB ROM. في السطور التالية نلقي نظرة عن كثب على الهاتف.

Xiaomi Redmi A1+

مواصفات Xiaomi Redmi A1+

يأتي  شاومي  مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

يتم تشغيل هاتف  شاومي  ريدمي من خلال معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6761 Helio A22 بدقة تصنيع 12 نانومتر، رباعي النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم يمكن توسعتها مع بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف شاومي ريدمي بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم  MIUI 12 مع أبعاد طول 164.9 ملم وعرض 76.8 ملم وسمك 9.1 ملم.

أفضل هاتف سامسونج مناسب للطبقة المتوسطة وللشباب.. بسعر مميز في مصر

لطلبة الجامعة.. أفضل موبايلات سامسونج بمواصفات فائقة في السوق المصري

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية للهاتف كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0 مع مستشعر عمق بدقة 0.08 ميجابيكسل وفلاش ليد وتقنية HDR بينما نجد في اللوحة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.

موبايل شاومي Xiaomi Redmi A1 Xiaomi Redmi A1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

أول تعليق من مرتضي منصور بعد فوز سيدات الكرة الطائرة بإفريقيا

موضوعات متعلقة

تغريم شركة ميتا 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات عملائها في أوروبا إلى أمريكا

جوجل تقدم هاتف Pixel 8 Pro بإمكانية قياس درجة حرارة الجسم

3000 موظف تم تسريحهم.. شاومي تتنافس مع DJI لاستقطاب مهندسي Oppo المقالين

ريلمي تُعيَّن "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية

هتحوّل موبايلك إلى كمبيوتر قوي.. تفاصيل التعاون الجديد بين جوجل وسامسونج

شحن 100 وات.. أوبو تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Reno 10 للطبقة المتوسطة

كاميرا 200 ميجابيكسل.. هواوي تطلق سلسلة هواتف من الفئة المتوسطة قريبا

الابديت الجديد.. الباي لاين في تويتر بالرسائل الصوتية

ترشيحاتنا

رفض دعم مجتمع الميم.. مرصد الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد

محيي الدين: التنمية الافريقي يبحث حلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والي..تفاصيل

الديون الأمريكية.. كارثة على العالم.. فهل يتنازل الجمهوريون أمام بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ