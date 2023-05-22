اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

تشتهر شركة "شاومي" الصينية بأنها واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تهتم بإغراق الأسواق العالمية بهواتف ميسورة التكلفة، تقدم مزايا معقولة في مقابل مبلغ مالي بسيط نسبيا بالمقارنة مع باقي الهواتف.

نجد أن شاومي لديها باقة متنوعة وواسعة من الموبايلات في مصر، ولكن أرخصها حاليا هو موديل Xiaomi Redmi A1+ من سلسلة الـ A متوسطة المدى، يباع على موقع أمازون بسعر 3199 جنيه مصري فقط وذلك مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 2GB RAM, 32GB ROM. في السطور التالية نلقي نظرة عن كثب على الهاتف.

Xiaomi Redmi A1+

مواصفات Xiaomi Redmi A1+

يأتي شاومي مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

يتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي من خلال معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6761 Helio A22 بدقة تصنيع 12 نانومتر، رباعي النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 2 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 جيجابايت روم يمكن توسعتها مع بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف شاومي ريدمي بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 12 مع أبعاد طول 164.9 ملم وعرض 76.8 ملم وسمك 9.1 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية للهاتف كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0 مع مستشعر عمق بدقة 0.08 ميجابيكسل وفلاش ليد وتقنية HDR بينما نجد في اللوحة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.