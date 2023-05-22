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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لطلبة الجامعة.. أفضل موبايلات سامسونج بمواصفات فائقة في السوق المصري

أفضل موبايلات سامسونج
أفضل موبايلات سامسونج بمواصفات فائقة

تتميز شركة سامسونج بتخصيصها هواتف مميزة لفئات متنوعة تناسب القدرات الشرائية لدى الكثيرين من راغبي الشراء، حيث تخصص الشركة عددا من الهواتف الأقرب لهواتف "الفلاجشيب" ولكن مع سعر أرخص كثيرا. 

 

وخلال الفترة الأخيرة أطلقت الشركة هاتف مميز للغاية وهو Galaxy A54 والذي حاز على إعجاب الكثير من مقيمي الهواتف، كما أن هاتف Galaxy S21 FE لا يزال حتى الآن من بين أفضل هواتفها للشباب وطلبة الجامعة لكونه النسخة الأرخص من Galaxy S21 .      

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 في السوق المصري بسعر حوالي 15 ألف و 555 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

وجاء بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وتصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل. 

 

ويعمل بمعالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.  

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE    

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE  في السوق المصري بسعر حوالي 19 ألف و 999 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

وجاء بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل .  

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أو Exynos 2100 من شركة سامسونج - حسب المنطقة الجغرافية -  مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي و15 وات للشحن اللاسلكي.

 

 

 

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