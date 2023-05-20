3000 موظف تم تسريحهم.. شاومي تتنافس مع DJI لاستقطاب مهندسي Oppo المقالين

تواجه شركة أوبو للإلكترونيات الصينية صعوبات مالية جمة اضطرتها للانسحاب من أسواق رئيسية ومهمة في الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وفرنسا.

في البداية ، انتشرت شائعات أن أوبو تنوي التخارج من أوروبا بأكملها، ولكن الآن ، يبدو أن الشركة تستعد لبيع قطاع أعمالها في مجال تصنيع المعالجات أيضا.

وتشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام الصينية وموقع gizmochina إلى أن كلاً من شاومي Xiaomi و DJI ، التي تعرف بتصنيعها للطائرات دون طيار والكاميرات، إلى أن الشركتين وكذلك آخرين، يريدون الاستحواذ على القوى العاملة الخاصة بتصنيع المعالجات في أوبو.

شاومي في منافسة مع DJI لاستقطاب مهندسي Oppo المقالين

تتطلع كل من Xiaomi و DJI إلى أخذ القيادات والمواهب من فريق أوبو المستبعد بعد أن أكدت الشركة أنها ستفكك شركة تصميم معالجات Zheku الخاصة بها ، وبالتالي أصبح مصير موظفيها البالغ عددهم 3000 موظف موضوعًا ساخنًا للنقاش داخل قطاع التكنولوجيا.

أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن كلاً من Xiaomi و DJI تسعيان بكل قوة واهتمام لاكتساب هؤلاء العمال الموهوبين ، حيث ورد أن DJI تتخذ النهج الأكثر استباقية لدرجة أنها أنشأت بالفعل مجموعة WeChat لإعطاء الأولوية للنظر في هؤلاء المهنيين الذين تم التخلي عنهم بسبب مشاكل أوبو المالية.

تعكس هذه الخطوة طموح شركة DJI المستمر للتغلب على التحديات الموجودة في قطاع تصنيع أشباه الموصلات، حيث أنه من الصعب جدا العثور على مهنيين متخصصين ولديهم مهارة في تصميم IC أشباه الموصلات، وبالفعل فريق شركة Zheku كان قبل عمله في أوبو يعمل في شركات مثل كوالكوم Qualcomm وهواوي Huawei Hisilicon و Unigroup Spreadtrum & RDA من بين شركات أخرى عديدة، قبل أن تستقطبهم أوبو بمميزات إضافية.

الجدير بالذكر أن فريق تطوير رقائق Zheku تحت قيادة شركة Oppo ركز بشكل أساسي على شرائح ISP لكاميرات الهواتف الذكية وبعض شرائح الاتصال. يتوقع الخبراء في مجال الصناعة أن DJI ، مع مجالات أعمالها الحالية التي تركز في المقام الأول على الطائرات بدون طيار والروبوتات و Lidar والقيادة الذاتية ، من المرجح أن تعطي الأولوية لمصنعي شرائح ISP تحديدا الخاصة بالكاميرات والمستخدمة في الطائرات بدون طيار.