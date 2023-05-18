الكشف عن الصور والألوان الرسمية لسلسلة أوبو Oppo Reno 10

تستعد شركة الهواتف الذكية الصينية أوبو Oppo، لكشف النقاب عن سلسلة Oppo Reno 10 المرتقبة في السوق الصينية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ينص الإعلان الرسمي على أن سلسلة Oppo Reno 10 ستظهر لأول مرة في 24 مايو في الصين، وقد فتحت أوبو باب الحجز المسبق لحجز تشكيلتها الجديدة على موقع الشركة في الصين، وقامت شركة أوبو بتحميل عروض التصميم الرسمية والمواصفات الرئيسية في قائمة الطلبات المسبقة.

مواصفات وألوان سلسلة Oppo Reno 10



وستتألف سلسلة Oppo Reno 10 من ثلاثة طرز هي: Oppo Reno 10 و Oppo Reno 10 Pro و Oppo Reno 10 Pro +، وستتميز جميع الهواتف الذكية الثلاثة بشاشات عرض منحنية وإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويدهم بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1.



هاتف Oppo Reno 10 Pro+

سيتوفر هاتف أوبو المتميز Oppo Reno 10 Pro + بثلاثة ألوان هي: الذهبي، والأرجواني، والأسود، وسيحتوي الهاتف الذكي على شاشة منحنية بها فتحة ثقب في المنتصف، وستضم اللوحة الخلفية إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك عدسة التكبير المنظار، وسيتم تقديم Oppo Reno 10 Pro + في تكوينين: ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

Oppo Reno 10 Pro+

هاتف Oppo Reno 10 Pro

سيأتي هاتف Oppo Reno 10 Pro بثلاثة ألوان هي: الذهبي، والأزرق، والأسود، مثل نظيره Pro + ، سيحتوي على شاشة منحنية مع فتحة في المنتصف مخصصة لكاميرا السيلفي، وسيكون الهاتف الذكي متاحا في تكوينين للذكرة: ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت مع تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، وسيتباهى أيضا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

Oppo Reno 10 Pro

هاتف Oppo Reno 10



سيتم تقديم Oppo Reno 10 بخيارات الألوان الذهبية والأزرق الملون والأسود، وسيكون لدى المستخدمين ثلاثة خيارات للاختيار من بينها بسعة 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت.

وسوف يحتوي الهاتف الذكي على شاشةعرض منحنية مع فتحة في المنتصف للكاميرا الأمامية، وسيتضمن إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، وسيحتوي الجهاز على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.