عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 25% على جوال أوبو OPPO A16K في السعودية

Oppo A16K
Oppo A16K

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية تخفيضات ضخمة على منتجاتها وخاصة الإلكترونيات التي أصبحت أسعارها خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع مستمر، لذلك تكون العروض لفترة محدودة والخصومات مادة جاذبة لكثير من المشترين وصفقة رابحة.

يتوفر جوال  أوبو  A16K ثنائي الشريحة بخصم 25% على موقع أمازون المملكة العربية السعودية مع طراز الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 64GB+4GB ويباع بـ 489 ريال سعودي فقط. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجوال..

Oppo A16K

مواصفات Oppo A16K

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي  أوبو  مع شاشة عرض LCD مقاس 6.52 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات 269 لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 83.0%.

يتم تشغيل جوال  أوبو  بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 أو 4 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم.

Oppo A16K

خصم كبير.. عرض مغرى على وحش أوبو OPPO Reno6 Pro 5G

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هواتف أوبو لمحدودي الدخل في السوق المصري

يحزم جوال أوبو بطارية غير قابلة للإزالة سعة 4230 مللي أمبير في الساعة ويشحن بقوة 10 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية حتى 13، ووزن إجمالي 175 جم.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية مستشعرا رئيسيا بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وتقنية PDAF مع فلاش ليد وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

جوال أوبو OPPO السعودية ميدياتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

جوجل تغلق الحسابات غير النشطة بدءًا من ديسمبر 2023|إليك طريقة إنقاذ كل مستنداتك

للطبقة المتوسطة.. تسريب مواصفات هاتف فيفو V29e قبل إطلاقه في يونيو

للطبقة المتوسطة.. الكشف عن هاتف Lava Agni 2 5G رسميا

مواصفات سلسلة هواتف أوبو Reno10 الجديدة قبل إطلاقها رسميا

آبل تستحوذ على 90% من إنتاج المعالجات الـ3 نانو الأسرع في العالم

لينوفو تكسب رهانها على موتورولا وتتفوق على سامسونج في أوروبا

سامسونج تبني نظام ChatGPT الخاص بها لمنع تسريب معلوماتها

مايكروسوفت تدمج iMessages في نظام تشغيل ويندوز 11

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

أحمد داوود : أول أجر تقاضيته كان 150 جنيها

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

معوض يكشف توقعاته لتشكيل الأهلي ويوجه نصيحة للاعبي الأحمر

أفضل ما يقال يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر وقبل الغروب

احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه حال وضع إعلانات ولافتات بهذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ