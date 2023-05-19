خصم 25% على جوال أوبو OPPO A16K في السعودية

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية تخفيضات ضخمة على منتجاتها وخاصة الإلكترونيات التي أصبحت أسعارها خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع مستمر، لذلك تكون العروض لفترة محدودة والخصومات مادة جاذبة لكثير من المشترين وصفقة رابحة.

يتوفر جوال أوبو A16K ثنائي الشريحة بخصم 25% على موقع أمازون المملكة العربية السعودية مع طراز الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 64GB+4GB ويباع بـ 489 ريال سعودي فقط. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجوال..

Oppo A16K

مواصفات Oppo A16K

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي أوبو مع شاشة عرض LCD مقاس 6.52 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات 269 لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 83.0%.

يتم تشغيل جوال أوبو بواسطة معالج ميدياتك مجموعة شرائح MT6765G Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 أو 4 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم.

Oppo A16K

يحزم جوال أوبو بطارية غير قابلة للإزالة سعة 4230 مللي أمبير في الساعة ويشحن بقوة 10 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية حتى 13، ووزن إجمالي 175 جم.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية مستشعرا رئيسيا بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وتقنية PDAF مع فلاش ليد وتقنية HDR، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.