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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هواتف أوبو لمحدودي الدخل في السوق المصري

أفضل هواتف أوبو لمحدودي
أفضل هواتف أوبو لمحدودي الدخل في السوق المصري

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يعد من الصعب على الكثير من راغبي الشراء القيام بشراء هاتف ذكي يوفر إمكانات جيدة مع سعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، وعلى الرغم من ذلك تخصص شركات الهواتف عددا من إصداراتها كل عام بأسعار رخيصة تناسب الجميع. 

 

وتعمل شركة أوبو إلى جانب عدد آخر من الشركات المنافسة على تخصيص هواتف مميزة تجمع بين السعر والمواصفات الجيدة، ونستعرض بعضا من أفضل وأرخص هواتف أوبو في السوق المصري للشباب ومحدودي الدخل : 

 

هاتف أوبو Oppo A17 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17  من سعر حوالي 5 آلاف و115 جنيهًا مصريًا في السوق المصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر حيث تختلف الأسعار من متجر لآخر .

 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED  في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية،مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، وألوان الأسود و الأزرق و البرتقالي.  

 

هاتف أوبو Oppo A57

 ويتوفر هاتف أوبو Oppo A57 من سعر حوالي 5 آلاف و 490 جنيهًا مصريًا في السوق المصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر حيث تختلف الأسعار من متجر لآخر .

 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي وإجراء مكالمة الفيديو بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك بذاكرة يدعم تقنية 4G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وسعة تبدأ من 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C  وبلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة. 

 

هاتف أوبو OPPO A16 

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A16  من سعر حوالي 5 آلاف و 700 جنيهًا مصريًا في السوق المصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر حيث تختلف الأسعار من متجر لآخر .

 

وجاء هاتف أوبو OPPO A16 سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة X1600720، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة،  وكاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يدعم تقنية GPS مع منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع ألوان الأزرق والأسود و الفضي.  

 

 

 

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