فئة 5 آلاف جنيه .. أفضل هواتف سامسونج شاومي في السوق

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف عالميا ضغطا كبيرا على راغبي الشراء، ويعتبر البحث عن هواتف ذكية بأسعار رخيصة مهمة صعبة بالنسبة للكثيرين، وتخصص عدد من الشركات مثل سامسونج وشاومي هواتف رخيصة للشباب أو محدودي الدخل.

ونعرض عددا من أفضل هواتف من سامسونج وشاومي فئة 5 آلاف جنيه بمواصفات جيدة في السوق، والتي تعد مناسبة للشباب ومحدودي الدخل :

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و 677 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، وبطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A21s

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A21s في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.



وجاء بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة +FHD ودقة 1600×720 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، ونوتش على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة، وكاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 850 SoC من تصنيع شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وبطارية 5000 مللى أمبير، ومعدل شحن بقوة 15 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C port مع شريحتين SIM، وألوان الأسود و الأزرق والأحمر والأبيض.

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 9A

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 9A في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و 444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة حجمها 6.53 بوصة نوعها IPS LCD مع درجة سطوع 400 شمعة ودقة وضوح 720x1600 بيكسل، وزجاج حماية Gorilla Glass، وكاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجابيكسل، وتقنية HDR كما يدعم التصوير بجودة تصل إلى 1080 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية السيلفي فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل تدعم تقنية HDR.

ويعمل بمعالج من نوع MT6762G Helio G25 من شركة ميديا تيك، مع معالج للرسومات الجرافيك PowerVR GE8320، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري microSDXC لتصل إلى 512 جيجابايت، مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.