صفحة الحوار الوطني تكشف تفاصيل اليوم الأول من جلسات الأسبوع الثاني |صور

عقدت جلسات المحور السياسي في الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأحد 21 مايو 2023.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، على فيسبوك: "في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي، تم مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين"، وهم:

جلسة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، والتي تشمل:

قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

جلسة قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.

ونستعرض لحضراتكم أبرز ما تم مناقشته في هذا البيان الإعلامي.