صفحة الحوار الوطني تكشف تفاصيل اليوم الأول من جلسات الأسبوع الثاني |صور

عقدت جلسات المحور السياسي في الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأحد 21 مايو 2023.
وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، على فيسبوك: "في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي، تم مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين"، وهم:
جلسة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، والتي تشمل:
- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
جلسة قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.
ونستعرض لحضراتكم أبرز ما تم مناقشته في هذا البيان الإعلامي.