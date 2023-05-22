العداد الكودي وسعر الصرف.. الكهرباء تكشف مفاجأة للمواطنين: «هتغير على حساب الحكومة»

كشف وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن تفاصيل مهمة بشأن العداد الكودي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقد اليوم، لعرض عدد من طلبات المناقشة العامة، حيث أكد على أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا الملف.

وتتجه الحكومة إلى التوسع في استخدام العداد الكودي، وذلك في إطار خطتها لتحويل كافة العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع.

عدد العدادات مسبوقة الدفع

وتوسعت الحكومة في الآونة الأخيرة في العداد الكودي، حيث وصلت إلى نحو 15 مليون عدادًا، يستفيد منها حوالي 33 مليون، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالبرلمان.

وتعد تلك العدادات كلها صناعة وطنية، حيث أنه لم تستورد الحكومة أية عدادات من الخارج، يقول وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "لم نستورد أي عداد من الخارج.. وقد وصل عدد العدادات مسبوقة الدفع إلى 10 مليون عداد و 33 مليون مستفيد تقريبا.

العدادات مسبوقة الدفع.. صناعة وطنية

ورفضت مصر عروضًا من شركة أجنبية "هاووي"، لاستيراد عدادات الكهرباء، مقابل منح قرض بفائدة مخفضة، إلا أن الدولة المصرية رفضت، لتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المحلية، حتى استطاعت بحسب وزير الكهرباء أن تخلق مصر صناعة وطنية في مجالات العدادات مسبوقة الدفع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعات، حيث تستهدف من ذلك تقليل فاتورة الاستيراد، والحد من القروض، وهو ما اتبعته الحكومة فيما يتعلق بالعدادات مسبوقة الدفع، حيث أنه تم صناعة حوالي 10 مليون عداد في مصر.

استبدال العدادات مسبوقة الدفع

ويشتكي عدد كبير من المواطنين لوجود مشكلة في عداد الكهرباء وعدم عمله، مما يضطرهم إلى استبداله بعداد آخر، وقد أوضحت الحكومة في هذا الصدد أن عملية الاستبدال تتم على حساب الحكومة وليس على حساب المواطنين، يؤكد د. محمد شاكر: "حال وجود مشكلة في العداد نقوم باستبداله على حسابنا".

وهناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها استبدال العداد الكودي الدفع بعداد آخر، منها وجود عيب في تصنيع العداد، حيث يتوجه المواطن عندها إلى الشركة التي قامت بتركيب العداد له، ويقدم طلبًا لاستبداله بعداد آخر على حساب الشركة.

التحول إلى العداد أبو كارت

يمكن التحول إلى العداد الكودي أو العدادات مسبوقة الدفع، من خلال تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، ودفع تقسيط ثمن العداد، على أن تخصم في الشهر من عملية الشحن التي يقوم بها المشترك.

كما يمكن تقدم المشترك بطلب تغيير عداد الكهرباء لآخر مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب لشركة توزيع الكهرباء.

مميزات العدادات مسبوقة الدفع

وتتعدد مميزات العدادات مسبوقة الدفع، والتي يتم التوسع فيها في الوقت الراخن، حتى وصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 33 مليون مستفيد.

ومن ضمن مميزات العدادات مسبوقة الدفع، ما يلي:

- القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة بشكل نهائى.

- زيادة التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

- يسهم في مساعدة المستهلكين على ترشيد الاستهلاك لأنه تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

- تحصيل وزارة الكهرباء مستحقاتها، مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبق الدفع.

- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

سعر الصرف وتكلفة الكهرباء

وكشفت الحكومة عن أن تحريك سعر الصرف أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء.

اهتمام رئاسي بقطاع الكهرباء

واهتمت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الكهرباء، ومواجهة المشكلات التي كانت تواجده القطاع والتي أدت إلى مرور مصر بفترة من أسوأ الفترات التي كانت تشهد انقطاعًا متكررًا في الكهرباء، حتى واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المشكلة من خلال خطة تم وضعها من خلال متخصصين.

ويؤكد وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على هذا الأمر، حيث أكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر، وتأكيده أنها مسألة أمن قومي.