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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شاكر: سعر الصرف انعكس على تكلفة الكهرباء

د. محمد شاكر وزير
د. محمد شاكر وزير الكهرباء

قال د. محمد شاكر وزير الكهرباء إن تضاعف سعر الصرف انعكس على  رفع تكلفة الكهرباء جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء  مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

وأضاف وزير الكهرباء  :" لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر، وقال  مصر لديها ربط مع الأردن وليبيا والسودان ، لافتا لتطوير محطات الكهرباء ، مستطردا "  عملنا على تطوير شبكة الكهرباء و رفع القدرات ، قائلا: “ عملنا في كل الاتجاهات ، و نعمل على مزيد من الاستعانة بالطاقة الجديدة و المتجددة”.

وأكد: نقوم بصفة مستمرة بتطوير وتجديد الشبكات لتستوعب القدرات والمتغيرات والإمكانيات الجديدة،  تحسبنا لهذا الأمر ونسير في كافة الاتجاهات، وقال: تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

سعر الصرف تكلفة الكهرباء سياسة الحكومة الفائض الكهرباء

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