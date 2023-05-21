عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار عداد الكهرباء 2023 والرسوم.. تعرف عليها

صدى البلد

أسعار عداد الكهرباء مسبوق الدفع  يكون هذا هو التساؤل الأهم للمواطن عند التقدم بطلب تغيير عداد الكهرباء القديم إلى عداد مسبوق الدفع أو عند تركيبه للمرة الأولى سواء عداد أحادى أو ثلاثى .

 أسعار عداد الكهرباء 

ونشرت  شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على صفحتها  الرسمية على «فيسبوك» أنواع عدادات الكهرباء وأسعارها لعام 2023.

وجاءت الأسعار كالتالى ..

txt

أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا

txt

رفع عداد الكهرباء فى حال عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين.. تفاصيل


أسعار عداد الكهرباء الأحادي


أسعار عداد الكهرباء الأحادي. يقدر  بـ 1274 جنيها، ويشمل مصروفات التخزين والنقل، بالإصافة لرسوم التركيب فتقدر بـ 285 جنيها.

ويأتي هذا العداد مشحونًا بكارت قيمته 100 جنيه.


أسعار عداد الكهرباء الثلاثي


أسعار عداد الكهرباء الثلاثى يقدر بـ1547 جنيها تشمل مصروفات التخزين والنقل، ورسوم تركيبه 285 جنيها.

ويأتي العداد مشحونًا بكارت بقيمة 100 جنيه.

 

خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو عداد الكهرباء التقليدى

يستعرض صدى البلد لقرائه  تغيير عداد  الكهرباء التالف أو التقليدى  باتباع عدة خطوات هى .

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى 


1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6-  تحصيل المطلوب  أو  الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .

7-  شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن  فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

مميزات العداد مسبوق الدفع


1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

6-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

أسعار عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الكهرباء شحن كارت العداد شركات توزيع الكهرباء شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 مايو

القصة الكاملة لـ هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة

مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.. الليلة

اليوم ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية في الحوار الوطني

أسعار عداد الكهرباء 2023 والرسوم.. تعرف عليها

فضل عيادة المريض وثوابها.. وما معنى الصلاة من الملائكة؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغها 58 عاما.. رياضة غير متوقعة سر رشاقة دوقة إدنبرة صوفي

ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

فيديو

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ