وزير الكهرباء : محطات سيمنز حوّلت مصر من أزمة طاقة لدولة مصدّرة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر، وتأكيده أنها مسألة أمن قومي.

مشيراً إلي أنه تم وضع خطة عاجلة وتمكنا من الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو أمر غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية"، مثل : اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأشار " شاكر"، إلي أهمية محطات سيمنس العملاقة التي حولت مصر من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء إلي دولة مصدرة، مشيراً إلي أن الفضل في دخول المحطات الثلاث يعود إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً : “كنا نستهدف محطة أو اثنين، إلا أن الرئيس تدخل ووجه بإدخال المحطة الثالثة”.

ولفت "شاكر" إلي أنه تم إدخال 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف فقط من خلال تنفيذ محطات سيمنس الثلاثه، مشيراً الي سيمنس نفسها قالت إننا نفذنا هذه المحطات في وقت قياسي، لاسيما وأننا كنا نتصدى لأي مشاكل قد تثار فورا في الاجتماعات الأسبوعية بين الشركة والمقاولين.

ونوه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في كلمته خلال الجلسة العامة، إلي أن كفاءة محطات سيمنس العملاقة قللت من استخدامنا للوقود.