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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد العنب  الأحمر والتي تتضمن.
١)يحافظ على الصحة؛ لأنه يحتوى على فيتامينات عديدة 
٢)مفيد للقلب؛ لانه مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن يساعد على توازن السوائل في الجسم. يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
٣) بشرة صحية وشعر صحي؛ بذور العنب غنية بفيتامين E الذي يساعد البشرة على البقاء ناعمة ورطبة. قد تساعد المركبات الأخرى الموجودة في العنب في منع ظهور حب الشباب وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس للحصول على شعر أكثر صحة.
٤)تساعد في فقدان الوزن: المركب الطبيعي الذي تحتويه يجعل من الصعب على الخلايا تخزين الدهون. قد تساعد أيضًا في تفتيت الخلايا الدهنية في الجسم بمعدل أسرع.
٥) حماية العين؛ تعمل المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في العنب على تخفيف الالتهاب في الجسم وتساعد على حماية الخلايا من التلف. و يمكن أن يمنع أو يؤخر أمراض العيون الشائعة مثل إعتام عدسة العين والزرق.
٦) تعزيز جهاز المناعة؛ يمكن لمركب في العنب يسمى ريسفيراترول أن يساعد في تقوية جهاز المناعة.
٧) مفيد للمخ؛ يعمل الريسفيراترول في العنب على إبطاء تكسير الخلايا الذي يحدث بشكل طبيعي مع تفدم العمر. قد يمنع هذا تكوين لويحات ضارة في المخ ويبطئ من مدى نجاحها.
٨) علاج الإمساك؛ يمكن أن يساعد المحتوى المائي العالي في العنب على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة أكبر. كما أن العنب مليء بالألياف غير القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ليونة البراز.
٩) نوم أفضل؛ تحتوي قشور العنب على نسبة عالية من الميلاتونين ، وهي مادة كيميائية قد تحسن النوم. تشير الدراسات إلى أن الميلاتونين يخفف من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والأرق ، وقد يساعد في استقرار المزاج.
١٠) يحافظ على نسبة السكر في الدم منخفض؛ يحتوي العنب على "مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم" ، مما يعني أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة. لهذا السبب ، فهي خيار جيد للفاكهة لمرضى السكر. قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في العنب الأحمر - المركبات التي تمنحها لونها - أيضًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.
١١) الوقاية من السرطان؛ تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب قد تمنع أو تؤخر نمو الخلايا السرطانية. بعض السرطانات التي قد تحمي منها تشمل الفم والرئة والحلق والبنكرياس والبروستاتا والقولون.

 

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