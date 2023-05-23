هيئة التنمية الصناعية: اتفاق الحوار الوطني حول الإيجابيات والسلبيات بقطاع الصناعة.. فيديو

قال المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن هناك اتفاقا ما بين أعضاء اللجنة الصناعية بالحوار الوطني حول الإيجابيات والسلبيات بقطاع الصناعة ، مردفا : " أكتر حاجة عجباني أن الكل بيقدم اقتراحات وليس مشكلات فقط " .

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم ، خلال لقائه لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن التصدير هو المؤشر الأساسي للنهوض بالصناعة ، وذلك لأن التصدير يحقق المواصفات المطلوبة لكل الدول التي يصدر لها المنتجات .

وأوضح ، أن تعدد المواصفات القياسية للصناعة ليس معناه تضارب بالسوق بل هو متعلق بالسوق المستهدف التصدير له ، وكلا في اتجاه الصناعي.

وأشار ، إلى أن هناك مساعي لزيادة تنافسية المنتج المصري بين المنتجات الصناعية في الخارج ، والقدرة على اختراق الأسواق الخارجية .