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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة التنمية الصناعية: مصر لديها قاعدة صناعية كبيرة في عدة قطاعات |فيديو

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس  هيئة التنمية الصناعية، إن مصر بعد عام 2014 حدثت بها أزمات في العديد من القطاعات، ولكن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبرى في العديد من الصناعات، موضحا أن مصر تشهد تركيزا كبيرا على قطاع الصناعة.

وأضافت “عبد الكريم”، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر شهدت تحديثا للبنية التحتية للصناعة بشكل كبير، مردفا "إحنا فاكرين كويس أوي لما الكهرباء كانت بتقطع بالساعات كان إنتاج المصانع بيتراجع".

وأكد أن الصناعة تحتاج خطة طويلة الأمد للنهوض بها، وهي تختلف عن النهوض بالتجارة، موضحا "التنمية الصناعية تحتاج لسنوات".

وأشار إلى أن أهم مؤشر على تنمية الصناعة هو مؤشر الصادرات، من خلال توطين الصناعة المحلية، دون الاكتفاء بالاستيراد من الدول الكبرى. 

رئيس هيئة التنمية الصناعية توك شو برنامج الحياة اليوم الصناعة

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