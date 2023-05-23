رئيس هيئة التنمية الصناعية: نحتاج لتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لزيادة الصادرات

‏قال محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال جلسات الحوار الوطني إنه سعيد جدا لما سمعه خلال جلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري في الحوار الوطني، متمنيا العمل على يتم مناقشته.

ونقلت فضائية إكسترا نيوز عن محمد عبد الكريم، إنه لخص الأمر خلال الجلسة في عدة توصيات، أولا سرعة فك التشابك والتكرار والتعارض بين الجهات والقوانين والقرارات وتأثيرها على التكلفة الصناعية، والتركيز على تحديد الأولويات تبعا لسلاسل القيمة في المناطق الجغرافية الصناعية، والأهمية القصوى على دور القطاع الخاص في النمو الصناعي والعمل على نمو الصادرات وهو مقياس أساسي لنمو الصناعة.

مجابهة التطور التكنولوجي في الصناعة

وأضاف أنه كلما زادت الصادرات وارتفعت نسبتها، كلما كان مؤشر على تطور الصناعة، مع تطوير هيكل الصادرات والعمل على توطين صناعة الخامات والمستلزمات إلى جانب المنتجات للقطاعات الواعدة ذات الأولوية وأيضا تصميم حوافز هذا من الأولويات والأهداف، وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية لمجابهة التطور التكنولوجي في الصناعة.