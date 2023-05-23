عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نريد الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر بلد تعداد سكانها كبير، ولا يمكن أن نتبنى تنمية حقيقية بدون عملية تعميق الصناعة سواء تصنيع من أجل التصدير أو من أجل إحلال الواردات.

وأضاف "سالم"، خلال جلسات الحوار الوطني المذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صادرات مصر حاليا حوالي 32 مليار دولار، ونريدها أن تصل إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات معناها تحديد قطاعات محددة وصناعات محددة ووضع حوافز محددة لجذب المستثمرين عليها بشكل مباشر.

لجنة موحدة على مستوى كل منطقة صناعية

وتابع “تحدثنا كثيرا عن التشابك بين جهات الولاية وتعدد الضبطيات القضائية، فلدينا بعض الحلول في تنسيقية شباب الأحزاب، أولا يجب عمل لجنة موحدة على مستوى كل منطقة صناعية وعلى مستوى كل محافظة ويكون مقرر هذه اللجنة ممثل هيئة التنمية الصناعية بمعنى أن لا احد يمارس الضبطية القضائية على المصنع سواء أمر إغلاق أو أمر تفتيش او غرامات إلا بتوقيع من ممثل هيئة التنمية الصناعية وهذا يحتاج لتعديلات تشريعية في العديد من القوانين، لكنه حل عملي حتى تحدث هذه التعديلات”.