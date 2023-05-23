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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس التمثيل التجاري: هناك من ينتظرون الاستثمار في مصر بمليارات الدولارات

المهندس يحى الواثق
المهندس يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏قال المهندس يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، خلال جلسات الحوار الوطني، أن‏ ‏رغم كل التحديات والظروف التي تمر بها البلد هناك مستثمرون بشكل أسبوعي وبمليارات الدولارات من كثير من الدول ينتظرون الاستثمار في مصر، وحدث إنجازات كثيرة الفترة الماضية من المجلس الأعلى للاستثمار و إطلاق استراتيجية المنافسة والرحلات الترويجية التي تتم، ومن زارة التجارة والصناعة أيضا هناك استثمار صناعي يتم الترويج له ‏وهناك أيضا استقرار امني.

 

وتابع يحى الواثق بالله أن هناك بعض المطالب لهم من واقع خبرتهم مع المستثمرين الأجانب، أولا المستثمر الأجنبي يريد الشفافية في توفير المعلومات وفي القوانين واللوائح ‏ في القطاعات الاستثمارية المختلفة، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى سوق كبير للعمل فيه وهذا متاح في مصر بالفعل، ويريد عمالة ‏كبيرة مؤهلة‏ ومدربة وهذا الأمر به نقص في مصر ونحتاج إلى العمل عليه، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى بعض الحوافز في قطاعات ‏محددة ‏ التي تحتاج إليها مصر بالتحديد مثل الصناعات التكنولوجية والسيارات وأجهزة الاتصالات والصناعات الهندسية.

 

المستثمر المحلي 

 

وأضاف أن المستثمر يريد أيضا سهولة في تحويل الأرباح للخارج ‏وسرعة توافر أراضي صناعية سواء بحق الانتفاع أو التملك، وسهولة تأسيس الشركات، وسهولة نظام التقاضي لأن المحاكم الاقتصادية مهمة جدا، وسهولة إصدار التراخيص و الموافقات الخاصة للمشروعات الاستثمارية، ووضوح الرسوم وعدم تغيرها، والقدرة على التنبؤ الاقتصادي، مؤكدا أن إذا لم يكن هناك اهتمام بالمستثمر المحلي هذا سيؤثر بالسلب على وجود المستثمر الأجنبي.

الحوار الوطني المهندس يحى الواثق بالله مستثمرين وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري

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