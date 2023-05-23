الشركات الناشئة توفر 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات.. تفاصيل

أكد محمد إيهاب، رئيس مجلس إدارة شركة انطلاق، أن شركته تقدم الخدمات لـ الشركات الناشئة، ومن أهداف شركته زيادة الربط بين الشركات الناشئة والقطاع الحكومي.



وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني، أن هناك 700 شركة ناشئة تعمل في مصر، وأنه تم توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، خلال الـ 5 سنوات الماضية.



وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بـ 1.5 مليار دولار، ومصر العام الماضي احتلت المركز الأول، في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، من جانب عدد الجولات التمويلية بـ إجمالي استثمارات وصل لـ 550 مليون دولار.



وأوضح أن شركته قامت بعمل جلسات نقاشية كثيرة مع الشركات الناشئة.



وأشار إلى أن الشركات الناشئة تواجه تحديات من بينها ضرورة قنوات التواصل المستدامة والواضحة بين الشركات الناشئة والحكومة، كما طالب بإنشاء هيئة موحدة للتعامل مع مشكلات ومقترحات الشركات الناشئة.



وطالب بضرورة توافر البيانات والاحصائيات الدالة على حجم السوق والتراخيص المطلوبة والجهات القادرة على توفير تمويل، لا بد من تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات الناشئة، والاستثمار الأجنبي في الشركات الناشئة، بخلق مجال تشريعي داعم للشركات الناشئة وزيادة الأعمال.

