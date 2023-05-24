مجدي عبد الغني: مسئولو الزمالك يخططون لعدم تجديد عقد شيكابالا.. تفاصيل

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن مفاجأة بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه:" مسئولو نادى الزمالك، يخططون لعدم تجديد تعاقد محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق، عقب انتهاء الموسم الحالي، نظرًا لكبر سنه، وعدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد.

وأضاف:" يبحث الزمالك في الوقت الحالي عن صانع ألعاب مميز يتم التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وإن إدارة الزمالك ترغب في أن ينهى اللاعب حياته الكروية بنهاية الموسم الجارى، ويعلن اعتزاله، إلا إن شيكابالا يدرس الانتقال لصفوف أحد فرق الدورى لعدم رغبته في الاعتزال حاليا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل أمس الأول أمام نظيره فريق الداخلية خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.