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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان يستكمل حملات طرق الأبواب وينظم 33 جلسة دوار

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم 33 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 13 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، حيث استهدفت توعية 1650 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال، لافتة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

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طرق الأبواب

جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

فى السياق نفسه، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم استكمال الزيارات المنزلية لتوعية الأهالى داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة".

وقالت إن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة.

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وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار مشروعات التطوير والتحديث، مشيرا إلى أنهم يسابقون الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، خاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان، وأيضاً منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل.

كما تشمل المشروعات إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 مترا، ما سيحد من الازدحام والتكدس بوسط المدينة، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية، والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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