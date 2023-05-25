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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للقضاء على النباشين .. التوسع في أنظمة الجمع السكني بالإسكندرية

منظومة الجمع المنزلي
منظومة الجمع المنزلي بالإسكندرية

 شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع ، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها، وذلك في إطار تكليفات المحافظ بزيادة معدلات رفع القمامة والارتقاء بمستوي الخدمات البيئية مع بدء موسم الصيف.

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وكلف المحافظ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الاحياء للتنسيق مع شركة نهضة مصر في رفع القمامة من الشوارع أول بأول ، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها حرصًا علي الصحة العامة للعاملين والمواطنين.

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 ووجه الشريف بالتركيز على منظومتي الجمع السكني ، والجمع من أمام الوحدات للارتقاء بمستوى الأداء والقضاء علي ظاهرة النباشين ، موضحًا أن شركة نهضة مصر تعمل طبقًا لثلاثة انظمة هي : النظام الأول الجمع النمطي العادي وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتر فى المناطق المختلفة، والنظام الثاني هو الجمع سكني من أسفل العقارات بأستخدام آلات التنبية، والنظام الثالث هو جمع سكني من أمام الوحدات وهو نظام قائم على صعود العاملين التابعين للشركة لكل وحدة فى توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة.


وفى سبيل تنفيذ  ذلك قامت الشركة بتدعيم إسطولها بعدد كبير من سيارات النقل والتريسيكلات لضمان الوصول إلي كافة الشوارع والأزقة ، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام وعدد 230 تريسيكل وذلك للعمل بهم فى نطاق الأحياء .

الاسكندرية الجمع السكني اللواء محمد الشريف المهندسة جيهان مسعود المخلفات تطهير صناديق القمامة

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