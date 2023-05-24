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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تحيي حفل في الإسكندرية وهذه أسعار التذاكر

بوستر حفل إليسا
بوستر حفل إليسا

 تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16من شهر يونيو القادم، وذلك داخل آحدى الأماكن الشهيرة بمدينة الإسكندرية 

 

 إليسا تقدم هذا الحفل ضمن جولتها الغنائية التى تقوم بها خلال هذا الصيف وبعد نجاح حفلتها بالكويت التى قدمتها مع أصالة وأيضا حفل السعودية التى أحيته يوم 18 مايو الحالي  

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بأكثر من فئة حيث تبلغ الفئة الأولى من التذاكر 1500 جنيه أما الفئة الثانية تبلغ قيمتها 1250 والفئة الثالثة 650 جنيه.


حفل إليسا فى السعودية 


وأحيت إليسا حفل غنائى بصحبة المطرب آدم فى السعودية يوم ١٨ من شهر مايو الحالي، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

 

حفل أصالة وإليسا 


وأحيت كل من إليسا وأصالة حفلا غنائيا فى الكويت يوم 13 مايو الحالي، وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
 

ألبوم إليسا 


كما تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة،  بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

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