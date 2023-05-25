مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

يتعرض الجميع للمعاناة من مشاكل صحية فى الصيف والربيع بسبب الطقس الحار ولكن بعض الأشخاص يعانون من مضاعفات خطيرة قد تصل للإجهاد الحراري والإرهاق الشديد وضربة الشمس

ووفقا لما جاء فى موقع sctimes " نعرض لكم أهم المشروبات التى تساعد فى تخفيف متاعب الطقس الحار والوقاية من الإجهاد الحراري



الماء :

ماء هو أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية للبقاء رطبًا خلال فصل الصيف و خالي من السكريات والأملاح الزائدة والمواد المضافة غير الضرورية فالماء النقي من أفضل طرق الوقاية من مشاكل الطقس الحار ، ويوصى موقع Mayo Clinic بحوالي ثلاثة لترات من السوائل يوميًا للرجال وما يزيد قليلاً عن لترين يوميًا للنساء.

إذا كان الماء العادي يسبب لك الملل ، فقد يساعد إضافة شرائح الليمون أو شرائح الخيار أو مكعبات الثلج و يعتبر الشاي الأخضر أيضًا نكهة لذيذة ومنعشة على الماء العادي الذي يضيف نكهة بدون سكر أو ملح.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين ، وهو فعال في إعادة ترطيب الجسم أثناء الطقس الحار أو بعد التمرينات الخفيفة و ماء جوز الهند غير المحلى هو الخيار الأفضل في درجات الحرارة العالية.

ماء جوز الهند



حليب خالي الدسم

فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الحليب الخالي من الدسم يمكن أن يكون أفضل من الماء أو أى مشروب رياضي في إعادة ترطيب الأطفال أثناء الطقس الحار

يحتوي الحليب على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم والإلكتروليتات ، وهو غني بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية التي يضيفها مصنعو المشروبات الرياضية بشكل مصطنع إلى مشروباتهم ويساعد الحليب على تعويض الصوديوم الذي يفقده الجسم عندما يكون نشطًا أو يتعرق.

العصائر الخضراء أو الفاكهة

لا يوجد نوع من الطعام أكثر ترطيبًا من الفواكه والخضروات فمن خلال صنع العصائر مع الخضار الخضراء الغنية بالمغذيات مثل اللفت والسبانخ ، أو الفواكه والخضروات القائمة على الماء مثل الشمام والبطيخ والخيار ، يمكنك الحصول على حصة من الأشياء الجيدة مع ترطيب جسمك في نفس الوقت و الأفضل صنعها كاملة في المنزل ويمكن وضع قسكريات معالجة غير ضرورية وصوديوم وإضافات أخرى غير مفيدة عندما تحاول الترطيب.

خيارات مثل عصير المن وحليب جوز الهند أو عصير الفراولة والبطيخ طعم مثل الحلوى ولكن تفعل العجائب لجسمك.

اختر مساحيق البروتين النباتية والمحليات الطبيعية مثل العسل أو نكتار الأغاف لتحلية الصفقة دون إثقال جسمك بالسكر ، مما يجعل نفسك أكثر عطشًا في هذه العملية.