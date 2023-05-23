أقوى من المزيل.. مشروب رخيص يخلصك من رائحة العرق الكريهة

يتعرض الكثير من الأشخاص لمواقف محرجة في الصيف بسبب رائحة العرق الكريهة التى لا تزول بمزيلات العرق والمستحضرات المختلفة.

ويرجع هذا لاحتواء الجسم من الداخل على بعض المواد والسموم التى تخرج من الجسم وتسبب رائحة العرق الكريهة، لذا يجب التطهير من الداخل للتخلص من هذه المشكلة.

وفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” يعد الشمر من الأعشاب التى تمتلك خواص رائعة فى تطهير الجسم والقولون من السموم كما أنه يمتلك نكهة رائعة كل هذا يجعله حلا مثاليا لعلاج رائحة العرق الكريهة التى لا تختفي بمزيل العرق.

نعرض لكم طريقة عمل الشمر للتخلص من رائحة العرق الكريهة فى الصيف وتنقية الجسم من السموم

مكونات المشروب :

1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة

1 كوب ماء

العسل (اختياري)

فوائد بذور الشمر

طريقة عمل مشروب الشمر

ضيفي بذور الشمر المطحونة إلى كوب ماء ونترك المزيج يغلي وصفي الخليط.

إذا لزم الأمر أضيف بعض العسل النقي للتحلية.

تناول مشروب الشمر كل صباح للتخلص من رائحة العرق الكريهة وتطهير الجسم.