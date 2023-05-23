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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

السكتة القلبية
السكتة القلبية

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الرجال يموتون بسبب السكتة القلبية بنسبة أكبر من النساء بسبب الأعباء التى يتحملونها وضغوط العمل ولكن دراسة حديثة أكدت أن هذه الفكرة غير صحيحة تماما.

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وجدت دراسة جديدة  أن النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب السكتة القلبية وحتى بعد التعافى منها بشكل أكبر بكثير من الرجال يصل للضعف مما يتطلب إعطاء مزيد من الاهتمام لصحة النساء.

ووفقا لموقع" إندبندنت" كشفت الدراسة أن النساء اللائي يبلغن من العمر 55 عاما أو أقل انتظرن وقتا أطول لتلقي العلاج بعد وصولهن إلى المستشفى “ 95 دقيقة” في المتوسط، مقارنة بـ 80 دقيقة للرجال. الذين عانوا من السكتة القلبية 

الرعاية المركزة تعبيرية
الرعاية المركزة تعبيرية

ومن المعروف أن السكتة القلبية من المشكلات الصحية الخطيرة التى تتطلب رعاية طبية عاجلة وسرعة الحصول على الإسعافات اللازمة تلعب دور كبير في الوقاية من المضاعفات القصيرة والطويلة وتقلل نسب الوفاة 

ووجدت دراسات سابقة أن النساء اللواتي يعانين من السكتة القلبية أو احتشاء عضلة القلب ذات المقطع ST المرتفع في رسم القلب (STEMI)  يكن تشخيصهن أسوأ من الرجال أثناء الإقامة في المستشفىن فالنساء من جميع الأعمار معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص.

وقارن الباحثون مخاطر النتائج السلبية لحدوث السكتة القلبية بين النساء والرجال بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وفشل القلب وأمراض الكلى ومرض الشريان المحيطي والسكتة الدماغية والتاريخ العائلي لمرض الشريان التاجي “ عوامل الوراثة ”.

 

و ظلت النساء أكثر عرضة للوفاة بعد التعافى من السكتة القلبية من الرجال بمعدل 2.3 مرة في خمس سنوات مقارنة بالرجال ومات ما يقارب ثلث النساء، مقارنة بأقل من 17% من الرجال  حتى بعد التكيف مع الظروف الأخر والمسواة بين الجنسين 

السكتة القلبية ارتفاع الكوليسترول السكتة الدماغية النتائج السلبية عضلة القلب فشل القلب

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