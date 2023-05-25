تفاصيل أول ساعة سمارت بتكنولوجيا مصرية

أعلنت CardoO، المصرية الناشئة المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، إطلاق أول ساعة ذكية بتكنولوجيا مصرية وبتطبيقات تكنولوجية كلها بأيدى مصريين، والتي تحتوي على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

وتأتي تلك الخطوة بعد أشهر قليلة من نجاح الشركة في إغلاق جولة تمويلية استثمارية بلغت قيمتها 660 ألف دولار امريكى .

وتم تصميم CardoO Watch بشريحة RTL8762DK ، مدعومة بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت، وشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع IPS تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية IP68 المقاوم للماء، كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة

والساعة المصرية فى تكنولوجياتها تتوافق مع أنظمة تشغيل أندرويد بدءا من Android 4.4+ وأنظمة آي أو اس بدءا من iOS 10.0+، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية

من جانبه، قال أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذى : "سعداء اليوم بالإعلان عن أول ساعة ذكية بتكنولوجيا مصرية فهو أول منتج لدينا يدعم إنترنت الأشياء ويجمع بين التصميم والوظائف المتعددة والاتصال، حيث نفخر بكونها أول ساعة ذكية تعمل بتكنولوجيا مصرية تم تطويرها بواسطة نخبة من المطورين المصريين بالشركة".