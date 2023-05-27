هواوي تطلق موبايل جديد بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت

أطلقت عملاق التكنولوجيا الصينية، هواوي Huawei أحدث هواتفها الذكية من الفئة الرائدة مع عائلة Huawei P60 مارس الماضي في ذلك الوقت ، تم إطلاق نسخة البرو في تكوينين مختلفين، واحد مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت والثاني مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

الآن ، تطلق هواوي خيارًا ثالثًا طراز برو Huawei P60 Pro ، مع تكوين 12 جيجا بايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت روم للتخزين الداخلي، سعره 6488 يوان ، أي حوالي 920 دولارًا.

Huawei P60 Pro

مواصفات Huawei P60 Pro

وفقًا لتقرير موقع gizmochina، يتميز الهاتف الذكي بشاشة عرض مقاس 6.67 بوصة، نوعها OLED LTPO مع حواف منحنية، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقدم جودة FHD +. الشاشة تدعم 1.07 مليار لون مع زجاج طبقة حماية من لوحة Kunlun Glass المتينة الحصرية من Huawei وتتميز بتقنية تجعلها مضادة للتبصَّم وثبات بصمات الأصابع على الزجاج اللامع

تحت الغطاء ، يتم تشغيل الجهاز بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول، إلى جانب ما يصل إلى 8 أو 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين تتنوع بين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت روم.

Huawei P60 Pro

فيما يتعلق بالبصريات والتصوير، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية، مع مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة مادية متغيرة f1.4-f4.0 وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة كبيرة جدًا f2.1.

نجد في الشاشة الأمامية فتحة ثقب في الجزء العلوي من الشاشة بها الكاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4. يحزم هاتف هواوي بي 60 برو، بطارية سعة 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

يعمل Huawei P60 Pro على نظام تشغيل HarmonyOS الخاص بالشركة في السوق الصينية. إلى جانب مكبرات الصوت الاستريو ، فهو يدعم اتصالات Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ax و Bluetooth 5.2 LE ويدعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS.