بطارية عملاقة.. مواصفات هاتف هونر Play 40 5G للفئة المتوسطة

كشفت شركة هونر Honor الصينية عن الهاتف الذكي الجديد طراز Honor Play 40 5G في الصين، وهو حتى الآن مدرج على الموقع الرسمي للشركة ولكن لم يعلن بعد عن السعر.

مواصفات Honor Play 40 5G

يأتي موبايل هونر بلاي Honor Play 40 5G مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.56 بوصة بتصميم نوتش قطرة الماء تقدم جودة HD +مع دقة وضوح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز وتقنية حماية العين من أضرار الأشعة الزرقاء، الجهاز خفيف الوزن للغاية ، يبلغ إجمالي وزنه 188 جرام.، ويأتي مع أبعاد طول وعرض وسمك 163.32x 75.07x 8.35 ملم.

Honor Play 40 5G

يتم تشغيل Play 40 5G من خلال معالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 480+. يوفر المعالج دعمًا لاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. يقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام حسب الإصدار كما يوفر للمستخدمين خيار التخزين القابل للتوسيع بين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت روم.

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، يتبني هاتف هونر بلاي 40 5G إعدادًا ثنائي للكاميرات الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل مقترنًا بعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسلن يتم تعزيز الكاميرا الخلفية بنمط التصوير الليلي ، والوضع الرأسي ، وتسجيل الفيديو ، والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي ، والتصوير البانورامي ، والفيديو مزدوج العرض ، والتصوير بتقنية HDR ، والتقاط الابتسامة، ونمط التصوير كالأفلام الصغيرة ، والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الموقوت. كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

Honor Play 40 5G

يحزم الجهاز بطارية سعة 5200 مللي أمبير في الساعة والتي من المفترض أن توفر عمر طويل للبطارية بشحنة واحدة، يقول Honor أن البطارية تدعم ما يصل إلى 84 ساعة من تشغيل الموسيقى. يدعم الجهاز أيضًا الشحن السريع بقوة 10 وات فقط. سيتم شحن الهاتف الذكي بواسطة كابل USB-C وشاحن بقوة 10 وات داخل علبة الهاتف.

يتميز الهاتف الذكي المتميز متوسط المدى أيضًا بدعم فتح بصمات الأصابع ، مع منفذ لسماعة الرأس ويدعم انعكاس الشاشة.

يتم طرح هاتف Honor Play 40 5G للبيع رسميا في 26 مايو الجاري. سيتوفر الجهاز بأربعة ألوان وهي أزرق سماوي ، وأرجواني نجمي ، وأخضر يشم أسود ، وأسود ماجيك نايت.