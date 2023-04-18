فئة متوسطة.. شوف صور موبايل هونر X50i الجديد قبل إطلاقه

أصبحت كل شركات الهواتف الذكية تهتم جدا بتصنيع هواتف من الفئة المتوسطة الموفرة في الميزانية بإمكانيات تسبه موبايلات الفلاج شيب الرائدة سواء من حيث التصميم أو من ناحية الأداء والإمكانيات، الآن أصبح متاح أجهزة بكاميرا 100 ميجابيكسل وبطارية فوق الـ 5000 مللي أمبير في هذه الفئة من الهواتف.

نشرت شركة هونر Honor رسميًا صور جديدة لهاتفها من الفئة المتوسطة هونر Honor X50i ، والذي من المقرر أن ينطلق رسميا بالأسواق في 21 أبريل. أصدرت العلامة التجارية صورة للهاتف تعرض لغة تصميمه الرائعة ومميزاته التقنية. بالرغم من أن هاتف Honor X50m موجه بالأساس إلى المبتدئين ولكنه يحمل الكثير من المواصفات الجديرة بالإعجاب.

Honor X50i

يتميز هاتف "هونر" الجديد بوحدة كاميرا ذات حلقات مزدوجة بيضاوية الشكل على شكل رقم 8 في اللوحة الخلفية ، جنبًا إلى جنب مع نمط ما يسمى نسيج الريش على الغطاء الخلفي بسبب شكله، مع حواف متوسطة النحافة ، مما يجعله أنيقًا وخفيف الوزن. سيتوفر الهاتف بخيارين جديدين للألوان هما "Willow Wind" و "Apricot Blossom Rain".

مواصفات Honor X50i

وفقًا للتسريبات ، يتميز جهاز Honor X50i بشاشة عرض حجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شرائح Dimensity 6020 وتصميم ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانومتر من TSMC. كما أنه يدعم ذاكرة وصول عشوائي بتقنية LPDDR4X وسعة تخزين فلاش من نوعية UFS 2.2.

يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات تتنوع حسب الذاكرة وسعة التخزين: 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت روم ، و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم، و 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت روم، ويقدم 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية. كما يحزم هاتف هونر بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.

يتميز هاتف Honor X50i بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل أما في اللوحة الخلفية نجد كاميرات مزدوجة بدقة 100 ميجابكسل (للمستشعر الرئيسي) مع كاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسلإلى جانب فلاش LED ثلاثي. يأتي الجهاز محملاً مسبقًا بنظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته إلى 13، ويبلغ سمكه 7.48 ملم ويزن 179 جرامًا.

حاليًا ، يتوفر Honor X50i للطلب المسبق على العديد من منصات التجارة الإلكترونية ، ويتراوح سعره المتوقع بين 218 دولارًا و 290 دولارًا.