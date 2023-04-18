عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج فائق الأداء.. هونر تشوق لسلسلة هواتفها القادمة

هواتف هونر Honor
هواتف هونر Honor 90

كشفت تسريبات أن شركة Honor هونر الصينية تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة بمواصفات فائقة يمكنها المنافسة مع هواتف سامسونج وشاومي المتميزة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة في شهر مايو القادم في الصين ثم بعدها إلى الأسواق العالمية. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة هونر بصدد إطلاق هواتف Honor 90 والتي ستضم هاتفين هما : هاتف Honor 90 للنسخة الأساسية، وهاتف Honor 90 Pro للنسخة المتميزة حيث سيحصل على ترقية كبيرة وتحسينات في الأداء مقارنة بسابقه Honor 80 .  

 

وتشير التقارير إلى أن هواتف هونر Honor 90 ستحصل على معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعد ضمن أفضل المعالجات الموجودة حاليا لهواتف الأندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13. 

   

وسيأتي هاتف هونر Honor 90 Pro على شاشة بحواف منحنية من نوع  OLED، قياس 6.78 بوصة، مع جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار. 

    

وسيقدم هاتف هونر Honor 90 Pro على كاميرا رئيسية  بمستشعر SK5HP3 ، والتي ستلتقط صورًا محسّنة بدقة 160 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32  ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.    

 

 

 

Honor هونر هواتف هونر هواتف Honor 90 هاتف هونر Honor 90 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

الأهلي في 24 ساعة.. هزم سموحة وصعد لنهائي السلة ومفاجأة بعقوبة كهربا

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

طرد مباشر للشناوي بسبب لكمه لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

ترشيحاتنا

البرهان يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح بقوات الدعم السريع

تحرك عاجل من نقابة الأطباء المصرية بشأن العاملين في السودان| ماذا فعلت؟

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

وصية نبوية.. 4 ركعات تؤديها في ليلة القدر تغفر ذنوبك وتفرج همومك

لماذا ليلة القدر هي 27 رمضان.. 10 أدلة عقلية ونقلية على ثبوتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ