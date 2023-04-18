بمعالج فائق الأداء.. هونر تشوق لسلسلة هواتفها القادمة

كشفت تسريبات أن شركة Honor هونر الصينية تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة بمواصفات فائقة يمكنها المنافسة مع هواتف سامسونج وشاومي المتميزة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة في شهر مايو القادم في الصين ثم بعدها إلى الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة هونر بصدد إطلاق هواتف Honor 90 والتي ستضم هاتفين هما : هاتف Honor 90 للنسخة الأساسية، وهاتف Honor 90 Pro للنسخة المتميزة حيث سيحصل على ترقية كبيرة وتحسينات في الأداء مقارنة بسابقه Honor 80 .

وتشير التقارير إلى أن هواتف هونر Honor 90 ستحصل على معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعد ضمن أفضل المعالجات الموجودة حاليا لهواتف الأندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيأتي هاتف هونر Honor 90 Pro على شاشة بحواف منحنية من نوع OLED، قياس 6.78 بوصة، مع جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 1224 × 2700 بكسل، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف هونر Honor 90 Pro على كاميرا رئيسية بمستشعر SK5HP3 ، والتي ستلتقط صورًا محسّنة بدقة 160 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.