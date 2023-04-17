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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تفاجئ المستخدمين بموبايل جديد للشباب بمواصفات جبارة

هونر تفاجئ المستخدمين
هونر تفاجئ المستخدمين بموبايل جديد للشباب بمواصفات جبارة

تستعد شركة Honor "هونر" لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة تحت اسم  Honor X50i ، حيث تم اعتماد الهاتف من قبل وكالة TENAA الأمر الذي يشير إلى أن إطلاق الهاتف قد يكون في وقت ما هذا الشهر. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هونر Honor X50i سيحصل على تصميم شبابي أنيق مع نوتش صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع تصميم خلفي مشابه لهواتف Honor 70 Pro و Honor 80، مع عدد متنوع من الخيارات اللونية من بينها الأسود والأزرق. 

 

وسيأتي هاتف هونر Honor X50i بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، قياس 6.7 بوصة توفر جودة + Full HD مع دقة تبلغ 2388 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

  

وسيقدم هاتف هونر Honor X50i  كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED ثلاثي في الخلف، إلى جانب  كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف هونر Honor X50i بمعالج من نوع Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات. 

     

 

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