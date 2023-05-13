Honor تطلق رسميا هاتفها القابل للطي magic vs

أطلقت شركة "هونر" Honor في نوفمبر العام الماضي هاتفها الذكي القابل للطي Magic Vs في السوق الصينية، بلدها الأم، ثم كشفت عن نيتها إطلاق الجهاز عالميًا في الملتقي العالمي للهواتف النقالة المقام ببرشلونة في دورة 2023، وها هي الآن تطلقه رسميا في المملكة المتحدة

مواصفات Honor Magic Vs

وفقا لتقرير موقع gizmochina يتميز جهاز Honor Magic Vs بتصميم أنيق وراقي ينتمي لفئة الهواتف الرائدة يضم شاشة OLED خارجية في اللوحة الخلفية مقاس 6.45 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودرجة سطوع 1200 شمعة في المتر المربع. نجد في الشاشة ثقب به كاميرا السيلفي، مع دقة ووضح 2560 × 1،080 بيكسل ، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

Honor Magic Vs

تبلغ شاشة OLED الداخلية للجهاز 7.9 بوصة ، بدقة 2272 × 1984 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وسطوع يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع. توفر كلتا الشاشتين عمق ألوان 10 بت ونطاق ألوان بنسبة 100٪ DCI-P3 ، وهو ما يعني أنك تشاهد مقاطع فيديو نابضة بالحياة والألوان.

يتميز جهاز Honor Magic Vs بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر التشغيل لإلغاء القفل بشكل آمن. كما أن هونر ماجيك يأتي مع مكبرات صوت استريو مزدوجة معتمدة من IMAX مع دعم DTS: X Ultra و 3 ميكروفونات لتجربة صوتية رائعة خاصة وقت مشاهدة المحتويات الترفيهية.

بالنسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي ، نجد في اللوحة الخلفية جزيرة كاميرا مستطيلة على اللوحة الخلفية بها مستشعرًا أساسيًا من سوني Sony IMX800 بدقة 54 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع دقة 50 ميجابكسل ووحدة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x. تحتوي الشاشة الخارجية أيضًا على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ، مما يضمن للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية جدا.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل جهاز Honor Magic Vs بمعالج من كوالكوم وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 ، من الجيل الأول إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 512 جيجابايت روم، مما يوفر أداءً سلسًا وسعة تخزين. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز الجهاز بنظام أمان TEE تم تطويره بالاشتراك مع Qualcomm لتوفير طبقة حماية إضافية.

يحزم جهاز Honor Magic Vs بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي 66 وات ، مما يضمن عمل الموبايل بكفاءة تامة طوال اليوم دون الحاجة لإعادة شحنه يعمل الجهاز على واجهة مستخدم MagicOS 7.0 استنادًا إلى نظام التشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13.

تشمل الميزات المهمة الأخرى في Honor Magic Vs شريحتي اتصال SIM و دعم لشبكات الجيل الخامي 5G و WiFi و Bluetooth 5.2 و GNSS و NFC ومنفذ USB-C ، مما يوفر للمستخدمين جميع خيارات الاتصال التي يحتاجون إليها.

في الوقت الحالي، يتوفر Honor Magic Vs للشراء على موقع Hihonor بسعر يبلغ 1199 جنيهًا إسترلينيًا كعرض خاص في التخفيضات، ولكن سعر التجزئة المعتاد للجهاز هو 1،399 جنيه إسترليني أي ما يعادل 53798 جنيه مصري.