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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر خيالي.. هواوي تطلق النسخة العالمية من هاتف P60 Pro و Mate X3

هواوي P60 Pro و Mate
هواوي P60 Pro و Mate X3

أطلقت شركة هواوي Huawei، هاتفيها الأحدث P60 Pro و Mate X3 للبيع في الأسواق الدولية، ويتم الهواتف الرائدة في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة مقابل سعر باهظ الثمن للغاية.

وبسحب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يباع هاتف هواوي الرائد Huawei P60 Pro، مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 39700 جنيه مصري)، أو 1399 يورو (أي ما يعادل 46 ألف و400 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر هاتف Mate X3 القابل للطي، حوالى 2200 يورو (أي ما يعادل 73 ألف جنيه مصري).

 

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مواصفات هاتف هواوي Mate X3

يأتي هاتف هواوي Mate X3، بتصميم قابل للطي على بشكل كتاب يحتوي على شاشتين يبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.4 بوصة، وتوفر دقة تبلغ 2504 × 1080 بكسل.

وزودت هواوي هاتف Mate X3 بشاشة مرنة قابلة للطي يبلغ قياسها 7.85 بوصة، من نوع Foldable OLED، وبدقة 2496 × 2224 بكسل، محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Kunlun Glass، وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويدعم هاتف هواوي الجديد Huawei Mate X3، مقاومة الماء والغبار وفق لمعيار IP68، وهو يعد أول هاتف قابل للطي يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

ويتمتع هاتف هواوي Mate X3 بكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرتين سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، واحدة على كل شاشة، الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 13 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 66 وات و 50 وات لاسلكي.

هاتف هواوي Mate X3

مميزات هاتف هواوي Huawei P60 Pro

يتميز هاتف هواوي Huawei P60 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس من نوع RYYB وتدعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب مستشعر telephoto بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل.

وجاء هاتف هواوي Huawei P60 Pro، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هواوي P60 Pro، على شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2700 × 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف 1-120 هرتز، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlun.

ويحزم هاتف P60 Pro، بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي بدون خدمات جوجل، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

هاتف هواوي P60 Pro
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