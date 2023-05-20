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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. هواوي تكشف عن تابلت MatePad Air

تابلت هواوي MatePad
تابلت هواوي MatePad Air

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن الكمبيوتر اللوحي الجديد MatePad Air، والذي يتميز بتقنية HDR Vivid، التي تجعل الألوان في الصور والمحتوى أكثر واقعية.

ووفقا لـ هواوي، فإن تابلت MatePad Air، يتميز بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD IPS، بقياس 11.5 بوصة، وبدقة 2880 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير حسب المحتوى المعروض على الشاشة من 30 هرتز أدنى إلى 144 هرتز في الثانية، مما يجعله مثاليا لمرئيات سلسة وغامرة.

 

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سعر ومواصفات تابلت هواوي MatePad Air

ويعمل تابلت هواوي الجديد MatePad Air، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 888، والذي يقترن بمعالج رسوميات Adreno 660، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 512 جيجابايت.

ويعمل جهاز MatePad Air، بنظام تشغيل HarmonyOS من هواوي البديل الصيني لنظام التشغيل أندرويد، مما يعني أن الجهاز يأتي بدون خدمات جوجل.


ويحتوي تابلت هواوي MatePad Air على بطارية بقوة 8300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 40 وات، وتدعى هواوي أن الجهاز اللوحي يوفر عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

تابلت هواوي MatePad Air

من حيث الكاميرات ، يتميز جهاز MatePad Air، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابكسل، كما أنه يدعم الجيل الثاني من القلم الذكي Huawei M-Pencil مع 4096 مستوى من حساسية الضغط.

وكما يشتمل على مكبرات صوت رباعية مزودة بتقنية الصوت Histen 8.0 من Huawei، مما يوفر جودة صوت رائعة، مع ما يصل إلى 4 ميكروفونات، كما يدعم الجهاز الاتصال بشبكة الواي فاي وشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

تابلت هواوي MatePad Air

وتشمل خيارات الاتصال منفذ USB C 3.2 Gen 1، كما قامت هواوي بدمج مجموعة متنوعة من المستشعرات في MatePad Air، مثل GPS و GLONASS و Beidou و Galileo ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر الجاذبية ومستشعر القاعة والبوصلة والجيروسكوب ومستشعر درجة حرارة اللون، ويتميز بسماكة 6.4 ملميتر، ويزن 508 جراما.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي لوحة مفاتيح اختيارية لـ MatePad Air، تتميز بتصميم بسيط بدون لوحة تتبع ولكن تتضمن اختصارات وميزات مفيدة، لوحة المفاتيح متوفرة باللون الأسود أو الأبيض. يتوفر الجهاز اللوحي بخلاف ذلك بخيارات ألوان متعددة، بما في ذلك الأسود والأبيض والأرجواني والأزرق والأخضر.

ويتوفر جهاز هواوي اللوحي MatePad Air، مقابل سعر 420 دولار (أي ما يعادل 12900 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

جهاز هواوي اللوحي MatePad Air 
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