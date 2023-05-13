يتخطى 40 ألف جنيه.. هواوي تعود بقوة بـ هاتف فريد يصعب تقليده

كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد Huawei P60 Pro، والذي يكتسح الأسواق العالمية بتصميم فريد لا يمكن لمنافسي أندرويد أن يضاهوه، ويعيد للشركة الصينية اسمها المميز في سوق الأجهزة الذكية بفضل تقنياته الممتازة.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، يتميز هاتف هواوي الجديد P60 Pro بتصميم أيقوني فريد من نوعه يطلق عليه اسم Rococo Pearl، مع كاميرا جديدة تماما والتي تدعى هواوي أنها يمكنها ألتقاط صور شديدة الوضوح أثناء النهار والليل، بفضل بعض التقنيات الذكية الجديدة التي تعزز الضوء الذي يصل إلى العدسة مما يجعل الصورة كما لو تم التقاطها بكاميرا احترافية.

ومن أبرز التقنيات التي يأتي بها الهاتف:

- كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس من نوع RYYB، تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، وتسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

- مستشعر telephoto بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.1 تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، وعدسة مكافئة 90 مم قادرة على التقريب البصري بمعدل 3.5 مرات والتقريب الرقمي بمعدل 100 ضعف.

Huawei P60 Pro

- مستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وزودت هواوي الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 13 ميجابكسل.

- يأتي P60 Pro، شاشة منحنية الحواف شبيهة بشاشات هواتف Note من سامسونج، من نوع LTPO OLED بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2700 × 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

Huawei P60 Pro

- يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

- يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

- يعمل هاتف P60 Pro، بنظام التشغيل Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي بدون خدمات جوجل.

P60 Pro

- يتميز هاتف هواوي P60 Pro، بدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، والذي يمكنه للبقاء أسفل الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة، وتتميز الشاشة أيضا بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlun Glass.

- يحتوي الهاتف على منفذان لبطاقات الاتصال، منفذ شحن من نوع USB Type-C، منفذ لبطاقات microSD من نوع Nano Memory.

- يتوفر هاتف هواوي P60 Pro للبيع في أوروبا والمملكة المتحدة، مقابل سعر يبدأ من 1200 يورو (أي ما يعادل 40 ألف و700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسى بسعة 8 + 256 جيجابايت.