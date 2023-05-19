بسعر 7 آلاف جنيه.. هواوي تقدم هاتف للفئة المتوسطة ببطارية ضخمة

أطلقت شركة التصنيع الصينية العملاقة هواوي Huawei، في حدث إطلاق منتجاتها الجديدة رسميا هاتف Enjoy 60 Pro، وهو يعد النسخة الصينية من هاتف Huawei nova 11i الذي تم إطلاقه مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يعد هاتف هواوي Enjoy 60 Pro، هو هاتف محمول اقتصادي يوفر ميزات مناسبة بسعر منخفض، والذي يأتي كـ منافس لأجهزة الفئة المتوسطة من سامسونج وشاومي.

التصميم والشاشة

يأتي هاتف هواوي Enjoy 60 Pro، بأبعاد تبلغ 164.6 × 75.55 × 8.55 ملميتر، ويبلغ وزنه حوالي 194 جراما، ويتميز بشاشة من نوع LCD تعمل باللمس بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2388 × 1080 بكسل، تعد مواصفات الشاشة جيدة وتنافس بعض الأجهزة المتطورة.

ويدعم هذا الجهاز أيضا نسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 94.9٪ وله أيضا إطار رفيع للغاية، ويوفر Enjoy 90 Pro أيضا معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة للاعبين، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة، يدعم هذا الجهاز أيضا معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز.

الأجهزة والبرامج

يتم تشغيل هاتف هواوي Enjoy 60 Pro بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680 SoC، وعلى غرار جميع هواتف هواوي المحمولة الحديثة، يدعم هذا الجهاز شبكة الجيل الرابع 4G فقط، ويأتي الهاتف أيضا مزودا بمستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ويعمل الهاتف مع نظام التشغيل HarmonyOS 3.0 خارج الصندوق.

Enjoy 60 Pro

الكاميرا

يتميز هاتف هواوي Enjoy 60 Pro بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الوضع عالي الدقة و Slow-Mo و Aperture Mode و Photo Mode و Portrait Mode و Pro Mode و Panorama Mode، ويأتي هذا الجهاز مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.2 وموجودة في الفتحة المركزية.

Enjoy 60 Pro

عمر البطارية

يحتوي هاتف هواوي Enjoy 60 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات، يمكن أن يستمر الهاتف بسهولة ليوم واحد بشحنة واحدة، يمكن لهذا الجهاز الشحن بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

السعر والتوافر

يتوفر الهاتف في 3 خيارات للألوان بما في ذلك الأخضر النعناعي والأسود، من حيث السعر، يبلغ سعر هذا الجهاز 227 دولار (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري) للإصدار الأساسي بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.