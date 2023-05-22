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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطرح هاتف متوسط الفئة ببطارية 7000 مللي أمبير

Huawei Nova Y91
Huawei Nova Y91

أطلقت شركة  هواوي  Huawei الصينية رسميا هاتفها الذكي الجديد هواوي نوفا Huawei Nova Y91 في الأسواق العالمية بعد فترة من طرحه في الصين.

وفقا لتقرير موقع gizmochina أهم ما يميز موديل  هواوي  نوفا Y91 هو أنه مزود بشاشة حجمها كبير وبطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة. كما يأتي الجهاز بميزات أخرى ، مثل مساحة التخزين الأساسية الكبيرة ، وكاميرات ثنائية بدقة 50 ميجابكسل. في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجهاز الجديد.

Huawei Nova Y91

مواصفات Huawei Nova Y91

ويتميز هاتف Huawei Nova Y91 بشاشة عرض نوعها LCD ضخمة مقاس 6.95 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ درجة الوضوح  2376 × 1080 بيكسل ، ومعدل تحديث الشاشة يصل إلى 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز. للأمان ، يتميز Nova Y91 بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويتم تشغيل هاتف  هواوي  نوفا الجديد من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" وتحديدا مجموعة شرائح  Snapdragon 680 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت / 256 جيجابايت روم.يحزم الجهاز بطارية سعة  7000 مللي أمبير في الساعة ، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

ويحتوي Nova Y91 على كاميرا سيلفي في الجهو الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي. بينما نجد في الخلف جزيرة كاميرات مستديرة الشكل مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.

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يأتي الجهاز محملاً مسبقًا بـ واجهة مستخدم EMU 13 التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد 13 وهو يوفر ميزات أخرى ، مثل أنه هاتف ثنائي شريحة الاتصال من نوع SIM ويوفر اتصالات 4G VoLTE و واي فاي Wi-Fi 801.ac و بلوتوث Bluetooth 5.0 وميزة تحديد الموقع الجغرافي GPS ومكبرات صوت استريو مزدوجة ومنفذ USB-C. يأتي الجهاز في أبعاد طول وعرض وسمك 171.6 × 79.9 × 8.9 ملم وإجمالي وزنه 214 جرامًا.

سعر Huawei Nova Y91 وتوافره

وحتى الآن لا توجد معلومات عن سعر أو مدى توفر Huawei Nova Y91 ولكن سيكون متاحا بألوان الأسود والذهبي

هواوي Huawei Huawei Nova Y91 كوالكوم هواوي نوفا Y91

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