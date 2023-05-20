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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تقدم سلسلة ساعات ذكية يمكنها تقييم مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم

ساعات هواوي Huawei
ساعات هواوي Huawei Watch 4 الذكية

أعلنت شركة هواوي الصينية مؤخرا إطلاق سلسلة ساعتها الذكية Huawei Watch 4 في السوق الصينية، وأيضا في عدد من الأسواق الأوروبية، ويعد أكثر ما يميز سلسلة Watch 4 إجراء تقييم لمخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد تم اختبار ذلك من قبل مستشفى Nanjing Drum Tower ومستشفى Peking Union Medical College والجمعية الصينية لتعزيز التبادل الدولي للرعاية الصحية.    

وبحسب تقرير من GizChina فإن سلسلة ساعات Huawei Watch 4 الذكية تعتمد على تقنيات تدمج مراقبة الإشارات الحيوية في حالات مختلفة أثناء النهار والليل، وبعد ارتداء الساعات بانتظام لأكثر من 7 أيام ، يمكن الكشف عن مخاطر ارتفاع السكر في الدم. 

وتقوم ساعات هواوي Huawei Watch 4 الذكية بتقييم وتقديم المشورة للمستخدم بناءً على مستوى المخاطر، وبالتالي ، لن تعمل هذه الميزة إلا لمن يرتدون ساعاتهم بانتظام، وستحتاج الساعة إلى بعض الوقت لدراسة حالة المستخدم قبل تقديم أي نصيحة. 

وتدعم سلسلة Huawei WATCH 4 أيضًا وظيفة الفحص البدني الدقيق، كما يمكن لهذه الميزة مراقبة 10 عناصر من البيانات الصحية وتقييم المخاطر بسرعة، ويمكنها الكشف بسرعة عن معدل ضربات القلب ، والأكسجين في الدم ، والضغط ، ودرجة حرارة الجسم ، ومخطط القلب الكهربائي. 

وتعمل ساعات Huawei WATCH 4 الذكية أيضا على مرونة الأوعية الدموية ، وفحص مخاطر الأوعية الدموية ، وتقييم وظائف الرئة ، وفحص مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، وفحص مخاطر عدوى الرئة. 

وتقدم الساعات تقرير اختبار مصغر على جانب الساعة والتطبيق في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، وستقدم الساعة تذكيرات من وقت لآخر بناءً على تحليل الاتجاه الصحي، كما تتميز بالعديد من الأوضاع الرياضية الاحترافية، حيث تشمل الأوضاع الرياضية المتاحة الجولف والغوص المجاني وتسلق الجبال. 

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