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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق موبايل جديد من سلسلة Nova الأسطورية.. ببطارية 7000 مللي أمبير

هواوي نزلت موبايل
هواوي نزلت موبايل جديد من سلسلة Nova الأسطورية..ببطارية 7000

أطلقت هواوي Huawei بصمت الهاتف الذكي Huawei Nova Y91 في السوق العالمية.  أهم ما يميز Y91 هو أنه مزود بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، كما يأتي الجهاز بميزات أخرى ، مثل مساحة التخزين الداخلية الكبيرة ، وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.  

 

مواصفات هاتف Huawei Nova Y91

 

يتميز هاتف Huawei Nova Y91 بشاشة نوع LCD ضخمة بقياس 6.95 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 2376 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، و  يتميز Nova Y91 بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يعمل هاتف هواوي الجديد بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680 مقترنا بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.  يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

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يحتوي Nova Y91 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.  تحتوي وحدة الكاميرا ذات الشكل المستدير المتوفرة على ظهر الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل وفلاش LED.

يأتي الهاتف محملاً مسبقًا بـ EMU 13. وهو يوفر ميزات أخرى ، مثل Dual SIM و 4G VoLTE و Wi-Fi 801.ac و Bluetooth 5.0 و GPS ومكبرات صوت استريو مزدوجة ومنفذ USB-C.  يبلغ قياسه 171.6 × 79.9 × 8.9 مليمتر ويزن 214 جرامًا.

 

سعر Huawei Nova Y91 وتوافره في الوقت الحالي

 

لا توجد معلومات متاحة حول سعر أو توفر Huawei Nova Y91.  ومع ذلك ، عند توفرها ، سيتم بيعها في ألوان ، مثل الأسود و  السيلفر.

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