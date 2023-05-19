كاميرا 200 ميجابيكسل.. هواوي تطلق سلسلة هواتف من الفئة المتوسطة قريبا

بدأت بالفعل التسريبات الجديدة عن سلسلة هواتف Honor القادمة أن تنتشر في المواقع التقنية المختلفة، حيث تخطط العلامة التجارية الصينية لإطلاق عائلة Honor 90 الجديدة قريبا.

وفقا لتقرير موقع gizchina ستكون عائلة هونر Honor 90 التي تحتوي على النموذج القياسي الرئيسي وإصدار برو الأعلى 90 Pro على كاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لن يكون لديهم غطاء دقة مثل Honor 80 و 80 Pro.

سلسلة HONOR 90 بأحدث عدسات من سامسونج

وصلت مجموعة Honor 80 و Honor 80 Pro إلى الأسواق العالمية مع كاميرا أساسية بدقة 160 ميجا بكسل فقط على الرغم من محاولات اشركة السابقة لطرح سلسلة 80 بإمكانيات تصوير الـ 200 ميجابيكسل إلا أنه لم يحدث

HONOR 90

مع السلسلة الجديدة هونر 90 سوف يستمتع العملاء بدقة تصوير أعلى. لأن كلا الهاتفين مزودان بكاميرا من سامسونج Samsung ISOCELL HP3 القادرة على إخراج لقطات بجودة عالية و بدقة 200 ميجابكسل. سيصل جهاز Honor 90 و 90 Pro الجديدان إلى الأسواق في مايو الجاري، وبالفعل بدأت تظهر صور تكشف عن لغى تصميم الهواتف المنتظرة.

نجد في الصور المسربة لهاتف هونر 90 أن ظهر الجهاز أنيق وعصري مع حلقتين بارزتين كبيرتين للكاميرات الخلفية. وفقًا للتسريبات ، سيعمل جهاز Honor 90 Pro من خلال معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 كما سيحصل على شاشة منحنية الحواف ودعم الشحن السريع بقوة 90 وات.

مواصفات Honor 90 (تسريبات)

ليس من الواضح ما إذا كان جهاز Honor 90 سيحتوي على نفس معالج الوحدة المركزية مثل "برو" الأعلى في المواصفات، أم أنه سيحزم شيئًا أقل في الأداء، تشير الشائعات إلى استخدام Snapdragon 7 Gen 1 أي معالج أقل من سلسلة 7 الجيل الأول، وبالتالي هي مجموعة رقائق أقدم، سيكون Snapdragon 7+ Gen 2 الأحدث أفضل بكثير.

حتى الآن موضوع المعالج غير محدد، ولكن من المتوقع أن يكون هاتف هونر 90 النسخة الأساسية مع شاشة عرض مسطحة الحواف مع شحن سريع بقوة لا تتجاوز 66 وات.

تم رصد كل من Honor 90 و 90 Pro بأرقام طرازات REA-AN00 و REP-A00 في شهادة 3C. حتى الآن لم تظهر شهادة TENAA للهواتف الجديدة، والتي من خلالها سيتم الكشف عن كل المعلومات الغامضة حتى الآن، تمامًا مثل سلسلة Honor 80 ، من المتوقع أن تصل سلسلة Honor 90 إلى أسواق عالمية بعد بضعة أشهر من طرحها في بلدها الأم.