هذه الهواتف ستكون بأقوى معالج جديد من كوالكوم

تستعد شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية لإطلاق مجموعة من الهواتف الرائدة التي ستعتمد في عملها على أقوى وأحدث معالج من كوالكوم، وهو Snapdragon 8+ Gen 2.

وفقا لتقرير موقع gizmochina تعد هذه النسخة المطورة من مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 التقليدية ولكن مع أداء محسّن، سينعكس بدوره على التكلفة الإجمالية لهذه الهواتف الرائدة، التي من المتوقع أن تأتي بسعر أغلى.

الرقائق الإلكترونية الجديدة قد تؤدي إلى هواتف بأسعار عالية، تخضع شريحة Snapdragon 8+ Gen 2 حاليًا للاختبار من قبل العلامات التجارية الصينية الكبيرة، ومنها شاومي Xiaomi و ميزو Meizu و أوبو OPPO و iQOO العلامة التجارية الفرعية لـ "فيفو" وتشير الشائعات إلى أن iQOO 11s ، المتوقع ظهوره لأول مرة في الربع الثالث من العام الحالي سيكون أول هاتف يصل للسوق بشريحة Snapdragon 8+ Gen 2.

Snapdragon

علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يصل هاتف Xiaomi Redmi K60 Ultra القادم مع الشريحة البلس الجديدة، وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي هاتف ذكي من شركة أوبو سيحتوي على Snapdragon 8+ Gen 2 .

تشير المعلومات المسربة من داخل الشركة إلى أن Realme GT Neo 6 يمكن أن يكون أحد الأجهزة التي تستخدم هذه الشرائح القوية. شركة "وان بلس" أيضا من المتوقع أن تعتمد على الشريحة الجديدة لتشغيل هاتفها OnePlus Ace 2 Pro في إصدارها القادم.

حتى الآن التفاصيل المتعلقة بالتكوين المحدد لمجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 2 غير متوفرة حاليًا ولكن خلال الفترة القليلة المقبلة ستعلن كوالكوم عن تفاصيل البنية الهندسية للمعالج الجديد.

على صعيد آخر، شريحة Snapdragon 8 Gen 2 التي استخدمت مع مجموعة هواتف سامسونج جالاكسي إس 23 لن تكون حصرية فقط للشركة الكورية، يشاع أن عدد كبير من العلامات التجارية الصينية، ومن ضمنهم آسوس ASUS و OnePlus و Redmagic و Xiaomi ، قد تتمكن من الوصول إلى هذا المعالج المحسن والذي تمت ترقيته في النصف الثاني من هذا العام.

يتميز متغير معالج Snapdragon 8 Gen 2 المستخدم في سلسلة Galaxy S23 من سامسونج بوحدة معالجة مركزية ذات تردد ميقاتي أسرع بنسبة 5٪ ووحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 5.7٪ ومعالجة خاصة بالذكاء الاصطناعي AI محسّنة مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 القياسية، وبالتالي يقدم أداء فائق لوحدة المعالجة المركزية أحادية النواة وإمكانيات معالجة الصور لتحسينها في تشكيلة Galaxy S23.