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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابيكسل.. أوبو تطلق رسميا OPPO K11x بسعر رخيص

هاتف أوبو OPPO K11x
هاتف أوبو OPPO K11x

أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا هاتفها المميز OPPO K11x مع عدد من المواصفات الفائقة بالإضافة إلى سعر رخيص يناسب الكثير من المستخدمين، ويعد أفضل ما حصل عليه الهاتف هو معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل.      

 

ويأتي هاتف أوبو OPPO K11x ، بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.7 بوصة ، وبجودة عرض +FHD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، وسطوع يصل إلى 680 شمعة / المتر المربع، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 
 

ويقدم هاتف أوبو OPPO K11x كاميرا خلفية مزدوجة ، الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، و فلاش LED في الخلف ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.    

أوبو OPPO K11x

ويعمل هاتف أوبو OPPO K11x  بمعالج من نوع  Snapdragon 69 من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G  مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.  

 

ويحتوي هاتف أوبو OPPO K11x على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع منفذ للشحن من نوع  USB-C ، مع تقنيات Bluetooth  و GPS و NFC  و WiFi و مقبس لسماعة الأذن 3.5 ملم.     

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو OPPO K11x من حوالي 212 دولارًا لنسخة  8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، وحوالي 240 دولارًا  لنسخة 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت، أما نسخة  12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت فتبلغ 269 دولارًا، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف للبيع في الصين اعتبارًا من 31 مايو، وسينطلق خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق العالمية. 

 

 

 

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