سعره على قد الإيد.. موبايل من سامسونج بكاميرا 50 ميجابيكسل ومعالج كوالكوم

يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من أكثر هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج تميزا حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب سعر مناسب للغاية.

وعلى الرغم من أن معظم هواتف الفئة المتوسطة تأتي بأسعار مرتفع نسبيا تبدأ من 10 آلاف جنيه في السوق، إلا أن هاتف Galaxy A23 يأتي بسعر مناسبة بحوالي 5 آلاف و 885 جنيه علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة واسعة f/2.2.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi و ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.



