عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

الخيانة
الخيانة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

السلوك والمظهر والموبايل .. هل هناك علامات تكشف خيانة الرجل؟

هل هناك علامات تكشف خيانة الرجل؟ سؤال يتردد على السنة الكثير من السيدات والفتيات، فما هى الحقيقة.

الحقيقة لا يوجد دائمًا علامات واضحة تكشف عن خيانة الرجل، ولا ينبغي الاعتماد فقط على الشكوك في العلاقة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود خيانة بحسب ما كشف عنها موقع هيلثي :

1. تغيير في سلوك الرجل: إذا لاحظت تغيرًا في سلوك الرجل، مثل عدم الرغبة في القيام بالأنشطة التي كان يحبها سابقًا أو عدم الرغبة في قضاء الوقت معك، فقد يشير ذلك إلى أنه يخفي شيئًا.

تزامنا مع اقتراب مارثون الامتحانات.. نصائح لطلاب الثانوية العامة


لم يتبقي على امتحان الثانوية العامة سوي أيام قليلة ويشعر الجميع بالتوتر فداخل كل بيت طالب ثانوية عامة ينتظر الآباء حلم يتحقق فى أبنائهم ليصبح له شأن فى المجتمع والدولة ككل.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص من الثوم يوميا ؟


الثوم هو عشب يستخدم على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الثوم مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تمنحه فوائد صحية عديدة، والتى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس والتى من أهمها :

تناولى الفراولة يوميا وشاهدي ماذا يحدث لجسمك

الفراولة هي فاكهة لذيذة وصحية، وتحتوي على العديد من المغذيات الضرورية لصحة الجسم، ومن أهم فوائدها التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال هى :

 

طريقة عمل كيكة البرتقال اليومية

تقدم الشيف من بهاء طريقة تحضير كيكة البرتقال اليومية، من اشهى وصفات الكيك الهش الاسفنجي الاقتصادي

بدبس الرمان.. طريقة عمل ورق العنب

يعتبر ورق العنب من الأطباق العربيّة الشعبيّة البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنّه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كلّ بلد، فهذا الطبق يشتهر في المدن الفلسطينيّة باسم الدوالي، وفي القدس بورق العنب، ولبنان وسوريا باليلانجي، وكل منها يحضّر بطريقة تختلف بعض الشيء. يعتبر ورق العنب من الوجبات المحبّبة من قبل جميع الأفراد والعائلات دون استثناء؛ حيث إنّه يتميّز بطعمٍ شهيّ للغاية، وهنا سوف نقدّم طريقة تحضير ورق العنب.

أهم الموضوعات اثارت الجدل الأخبار المهمة التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي الثانوية العامة السيدات والفتيات الطب التقليدي العناصر الغذائية امتحان الثانوية العامة امتحان الثانوية ثانوية عامة ر مواقع التواصل الاجتماعي خبير التغذية صحة الجسم طلاب الثانوية العامة علامات تكشف خيانة الرجل لثانوية العامة مجالي المرأة والصحة نصائح لطلاب الثانوية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

الشلولو والمحشى والممبار.. موائد الإفطار الرمضانية بواحات الوادي الجديد

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

سعر الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

ترشيحاتنا

احذر .. بالأسماء قائمة أدوية تعطي نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات

توجيه السيسي بزيادة الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه يتصدر اهتمامات الصحف

نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

اعرف إمكانياتك |رسالة مؤثرة من أحمد ناجي لمصطفي شوبير قبل نهائي إفريقيا

السعودية.. إجراءات جديدة لدخول الوافدين مكة المكرمة

نشرة الأخبار| موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل..اللقطات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بشرة أصغر لسنوات.. وجبة إفطار سر رشاقة الملكة كاميلا

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ