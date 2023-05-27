نشرة المرأة| ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص ثوم يوميا.. علامات تكشف خيانة الرجل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

هل هناك علامات تكشف خيانة الرجل؟ سؤال يتردد على السنة الكثير من السيدات والفتيات، فما هى الحقيقة.

الحقيقة لا يوجد دائمًا علامات واضحة تكشف عن خيانة الرجل، ولا ينبغي الاعتماد فقط على الشكوك في العلاقة. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود خيانة بحسب ما كشف عنها موقع هيلثي :

1. تغيير في سلوك الرجل: إذا لاحظت تغيرًا في سلوك الرجل، مثل عدم الرغبة في القيام بالأنشطة التي كان يحبها سابقًا أو عدم الرغبة في قضاء الوقت معك، فقد يشير ذلك إلى أنه يخفي شيئًا.



لم يتبقي على امتحان الثانوية العامة سوي أيام قليلة ويشعر الجميع بالتوتر فداخل كل بيت طالب ثانوية عامة ينتظر الآباء حلم يتحقق فى أبنائهم ليصبح له شأن فى المجتمع والدولة ككل.



الثوم هو عشب يستخدم على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الثوم مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تمنحه فوائد صحية عديدة، والتى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس والتى من أهمها :

الفراولة هي فاكهة لذيذة وصحية، وتحتوي على العديد من المغذيات الضرورية لصحة الجسم، ومن أهم فوائدها التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال هى :

تقدم الشيف من بهاء طريقة تحضير كيكة البرتقال اليومية، من اشهى وصفات الكيك الهش الاسفنجي الاقتصادي

يعتبر ورق العنب من الأطباق العربيّة الشعبيّة البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنّه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كلّ بلد، فهذا الطبق يشتهر في المدن الفلسطينيّة باسم الدوالي، وفي القدس بورق العنب، ولبنان وسوريا باليلانجي، وكل منها يحضّر بطريقة تختلف بعض الشيء. يعتبر ورق العنب من الوجبات المحبّبة من قبل جميع الأفراد والعائلات دون استثناء؛ حيث إنّه يتميّز بطعمٍ شهيّ للغاية، وهنا سوف نقدّم طريقة تحضير ورق العنب.