تناولى الفراولة يوميا وشاهدي ماذا يحدث لجسمك

الفراولة هي فاكهة لذيذة وصحية، وتحتوي على العديد من المغذيات الضرورية لصحة الجسم، ومن أهم فوائدها التى كشفت عنها خبيرة التغذية سكينة جمال هى :

1- تقوية جهاز المناعة: حيث تحتوي الفراولة على فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وزيادة قدرته على محاربة الأمراض والعدوى.

2- تحسين صحة القلب: حيث تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تحسين وظائف المخ: حيث تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على تحسين وظائف المخ والحفاظ على الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بأمراض الزهايمر.

4- تحسين صحة الجهاز الهضمي: حيث تحتوي الفراولة على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القولون والإمساك.

5- تحسين الصحة العامة: حيث تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

6- تحسين صحة العين: حيث تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على تقوية العينين وتحسين الرؤية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض العيون المختلفة.

7- تقليل الالتهابات: حيث تحتوي الفراولة على مركبات تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة الجهاز المناعي.

8- تحسين صحة الجلد: حيث تحتوي الفراولة على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الجلد وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة.

يمكن تناول الفراولة على شكل فاكهة طازجة، أو إضافتها إلى العصائر والسلطات والحلويات. ويمكن استخدامها أيضاً في العديد من الوصفات الطبخية المختلفة. ولا يوجد أي ضرر في تناول الفراولة بشكل عام، إلا أنه يجب الحذر في حالة وجود حساسية لدى الشخص لبعض أنواع الفواكه.