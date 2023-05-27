تزامنا مع اقتراب مارثون الامتحانات.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

لم يتبقي على امتحان الثانوية العامة سوي أيام قليلة ويشعر الجميع بالتوتر فداخل كل بيت طالب ثانوية عامة ينتظر الآباء حلم يتحقق فى أبنائهم ليصبح له شأن فى المجتمع والدولة ككل.

فى إطار هذا كشف الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية استشاري العلاقات الأسرية الآتي، إليك بعض النصائح التي قد تساعد طلاب الثانوية العامة:

1. التخطيط والتنظيم: قم بتخطيط دراستك وجدولتها وتنظيم وقتك بشكل جيد. يمكنك استخدام جدول أو تقويم لتحديد المواعيد الهامة والمهام اليومية.

2. الاستعداد المبكر: يجب البدء في الدراسة بمجرد بدء العام الدراسي وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. يمكنك البدء بقراءة المنهج المطلوب وتحضير الملاحظات المفيدة.

3. الاستفادة من الموارد المتاحة: يمكنك الحصول على كتب ومواد تعليمية من المكتبات المدرسية أو العامةأو من مصادر عبر الإنترنت. كما يمكنك الاستعانة بالمعلمين وزملائك في الصف للحصول على المساعدة والنصائح.

4. الاهتمام بالصحة العقلية والجسدية: يجب الاهتمام بنمط الحياة الصحي والحصول على قسط من الراحة والنوم الكافي للمساعدة في الحفاظ على التركيز والتفكير الواضح.

5. الاستعداد للامتحانات: يجب البدء في التحضير للامتحانات قبل الموعد المحدد والاستعداد الجيد لكل امتحان على حدة. يمكنك استخدام الممارسة وحل أسئلة الامتحانات السابقة لمساعدتك على التدريب.

6.التركيز على المفاهيم الأساسية: يجب التركيز على فهم المفاهيم الأساسية للمواد الدراسية والتدرب على حل الأسئلة الأساسية وتمارينها. هذا سيساعدك على بناء أساس قوي لفهم المواد الدراسية بشكل كامل.

7. الاستمتاع بالتعلم: يجب أن تكون الدراسة ممتعة ومثيرة للاهتمام. يمكنك تحقيق ذلك من خلال الاستمتاع بالمواد الدراسية وتحويلها إلى شيء مثير للاهتمام ومفيد.

8. الثقة بالنفس: يجب الثقة بالنفس والاعتقاد بأنه يمكنك التفوق في المواد الدراسية. يمكنك تحقيقذلك من خلال تحديد الأهداف الواضحة والعمل بجدية وإصرار على التحسين والتطور في المواد الدراسية.

9. الاستفادة من الأخطاء: يجب الاستفادة من الأخطاء والتحليل وتحديد الأسباب والتركيز على تحسين النتائج في المرات القادمة.

10. الاستمرارية: يجب الاستمرار في الدراسة وعدم الاستسلام للضغوط والتحديات. يجب أن تكون الدراسة عملية مستمرة ومستمرة حتى نهاية العام الدراسي.

باختصار، يجب الالتزام بالتخطيط والتنظيم والاستعداد المبكر والاستفادة من الموارد المتاحة والاهتمام بالصحة العقلية والجسدية والتركيز على المفاهيم الأساسية والاستمتاع بالتعلم والثقة بالنفس والاستفادة من الأخطاء والاستمرارية في الدراسة. قد يبدو الأمر مرهقًا في البداية، ولكن مع الالتزام والاستمرارية، ستحقق نتائج إيجابية وتحقق أهدافك بنجاح.