بدبس الرمان.. طريقة عمل ورق العنب

يعتبر ورق العنب من الأطباق العربيّة الشعبيّة البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنّه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كلّ بلد، فهذا الطبق يشتهر في المدن الفلسطينيّة باسم الدوالي، وفي القدس بورق العنب، ولبنان وسوريا باليلانجي، وكل منها يحضّر بطريقة تختلف بعض الشيء. يعتبر ورق العنب من الوجبات المحبّبة من قبل جميع الأفراد والعائلات دون استثناء؛ حيث إنّه يتميّز بطعمٍ شهيّ للغاية، وهنا سوف نقدّم طريقة تحضير ورق العنب.

ورق العنب بالريش

مدّة تجهيز المكوّنات 70 دقيقة

مدّة الطهي 120 دقيقة

تكفي ل 6 أشخاص

طريقة الطهي سلق

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المكوّنات

كيلو غرام من اللحم الريش.

برطمان من ورق العنب.

مئتان وخمسون غراماً من اللحم المفروم.

كوبان من الأرز.

ثلاثة أكواب من الماء.

نصف كوب من معجون الطماطم.

نصف كوب من زيت الذرة.

حبتان من الطماطم كبيرة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

خلط اللحم المفروم، والأرز، والبصل، والطماطم، والزيت، والقرفة، والكركم، والفلفل الأسود، والملح معاً بشكل جيد، للحصول على الحشو.

وضع القليل من الحشو في كل ورقة عنب، ثمّ لفّ الأوراق على الحشو، وتركها جانباً.

تتبيل ريش اللحم بالفلفل الأسود، والملح.

وضع ورقتين أو ثلاث أوراق غير محشوّة من ورق العنب في القاع، ثمّ وضع القليل من أوراق العنب المحشوّة.

وضع ريش اللحم فوق أوراق العنب، ثمّ وضع ما تبقّى من الأوراق المحشوّة فوق الريش.

وضع الوعاء على نار خفيفة مدّة عشر دقائق إلى ربع ساعة، إلى أن يجفّ بالقاع.

خلط الماء، ومعجون الطماطم، والسمن معاً، للحصول على المرق، ثمّ وضع المرق فوق ورق العنب.

ترك ورق العنب على نار متوسطة الحرارة إلى أن يبدأ بالغليان.

تخفيف النار، وتغطية الوعاء، وتركه مدّة خمسين إلى ستين دقيقة، إلى أن ينضج اللحم والأرز.

ورق العنب بالخضار

مدّة تجهيز المكوّنات 60 دقيقة

مدّة الطهي 30 دقيقة

تكفي ل 4 أشخاص

طريقة الطهي سلق

المكوّنات

كيلو غرام من اللحم الضاني المفروم.

نصف كيلو غرام من ورق العنب المغسول.

كوب من عصير الليمون الحامض.

كوب من البقدونس المفروم.

كوبان من مرق الدجاج أو اللحم.

نصف كوب من النعناع الطازج.

كوبان من الأرز.

حبة من الطماطم مفرومة.

بصلة مفرومة.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن.

فلفل أسود، ملح -حسب الرغبة-.

طريقة التحضير

خلط الأرز، واللحم، والطماطم، والبصل، والبقدونس، والسمن، والفلفل الأسود، والملح معاً بشكل جيد.

فرد أورق العنب بحيث يكون سطحها الخشن نحو الأعلى.

وضع كمية قليلة من خليط اللحم في مُنتصف كل ورقة عنب.

ثني جوانب الأوراق، ثمّ لفّها على الحشو حتى الوصول إلى نهايتها، وغلقها بشكل كامل.

وضع صحن صغير في قاع وعاء، ثمّ رصّ أوراق العنب المحشوّة فوقه.

وضع صحن صغير فوق أوراق العنب، والضغط عليها به.

وضع عصير الليمون، والنعناع، والثوم، والمرق فوق ورق العنب، وتركه يُطهى على نار خفيفة إلى أن ينضج.

ورق العنب بالزيت

مدّة تجهيز المكوّنات 50 دقيقة

مدّة الطهي 40 دقيقة

تكفي ل 5 أشخاص

طريقة الطهي سلق

المكونات

ثلاثة أرباع الكوب من الأرز المصري، مغسول، ومصفّى.

مئتا غرامٍ من ورق العنب المسلوق.

حبة من كلٍ من:

البطاطا مُقشّرة، ومُقطّعة إلى دوائر متوسطة.

الطماطم مُقطّعة إلى دوائر متوسطة.

الجزر مُقطّعة إلى دوائر سميكة.

البصل مُقطّعة إلى دوائر سميكة.

حبتان من البصل الأخضر مفرومتان.

حبتان من الطماطم مفرومتان.

خمس أوراق مفرومة من النعناع.

ثلاثة أكواب من البقدونس المفروم.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصل أخضر، أوراق نعناع (للتقديم).

طريقة التحضير

دهن قاعدة وعاء بزيت الزيتون.

توزيع دوائر الخضار في الوعاء على شكل طبقات، الطماطم، ثمَّ البصل، ثمَّ البطاطا، والجزر.

خلط الأرز، والطماطم، والنعناع، والبقدونس، والبصل الأخضر، وعصير الليمون، والبهارات معاً، ثمَّ وضع الخليط في مصفاة فوق وعاء، حتى تتجمّع جميع العصارات المُتقطّرة فيه.

فرد أوراق العنب على التوالي، ووضع ثلاث أرباع ملعقة كبيرة من خليط الأرز في مُنتصف كل ورقة، ثمَّ ثني الأطراف، ولفّ الأوراق على الحشوة بشكل جيد.

توزيع ورق العنب المحشي على شكل طبقات أيضاً فوق طبقات الخضار في الوعاء.

وضع طبق مُقاوم للحرارة فوق ورق العنب، حتى يبقى ملفوفاً، ثم وضع العصارات المُتجمّعة فوقه.

ترك ورق العنب يُطهى على نار متوسطة الحرارة.

تغطية الوعاء عندما تبدأ العصارات بالغليان.

ترك ورق العنب يُطهى على نار خفيفة مدة خمس وأربعين إلى ستين دقيقة، حتى ينضج تماماً.

رفع الوعاء عن النار، وترك المحشي حتى يبرد.

قلب ورق العنب في طبق التقديم، وتقديمه مع البصل الأخضر وأوراق النعناع.

ورق عنب بدبس الرمان

مدّة تجهيز المكوّنات 20 دقيقة

مدّة الطهي 120 دقيقة

تكفي ل 5 أشخاص

طريقة الطهي سلق

المكوِّنات

ثلاثة أكواب أرز مصري.

برطمان ورق عنب.

شرائح بطاطس.

حزمة نعناع صغيرة مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة.

أربع حبات طماطم مفرومة.

أربعة أعواد بصل أخضر مفروم.

ربع كوب دبس رمان.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة بهار حلو ناعم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

أوراق خس، وشرائح ليمون للتقديم.

طريقة التحضير

نقع الأرز في الماء مدة ربع ساعة، ثمَّ تصفيته.

خلط الأرز مع النعناع والبقدونس، والطماطم والبصل، وجميع البهارات.

إضافة نصف كمية دبس الرمان، وربع كوب من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

حشو أوراق العنب بخليط الأرز .

وضع شرائح البطاطس في قدر الطهي، ثمَّ رصّ الأوراق المحشوة فوقها، وتغطيتها بطبق كبير.

خلط الماء وما تبقّى من دبس الرمان مع السائل المُتبقّي من الحشو، ووضع الخليط على النار، وتركه إلى أن يغلي، ثمَّ وضعه فوق ورق العنب.

ترك ورق العنب على نار خفيفة إلى أن ينضج، ويتم وضع ما تبقّى من الزيت وعصير الليمون فوقه قبل أن ينضج بنصف ساعة.

ترك ورق العنب إلى أن يبرد تماماً، ثمَّ تقديمه مع أوراق الخس وشرائح الليمون."