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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بأقل تكلفة .. زي المطاعم

نجرسكو
نجرسكو

المكرونة النجرسكو من الأطباق المميزة التي يعشق تناولها الكبار والصغار، وتقوم الأمهات بتحضيرها خاصة في العزومات والمناسبات، وقد يعشق البعض تناولها خارج المنزل لتحضيرها في المطاعم بطريقة مختلفة للغاية.

ويمكن إعداد النجرسكو بالدجاج أو باللحم أو بالمشروم وغيرها من الطرق المتنوعة التي تعطيك أطعمة لذيذة للغاية، وسنتعرف هنا على طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بطعم المطاعم وبأقل  تكلفة.

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مقادير النجرسكو بالدجاج :

كيس مكرونة شرايط.
3قطع من صدور دجاج يتم تقطيعها إلى مكعبات.
نصف كوب من الجبنة المواتزاريلا والرومي والشيدر.
زيت ذرة.
زيتون أسود
فلفل ألوان.
ملح على حسب الرغبة.
فلفل أسود.
زعتر.
قرفة.
لتر حليب سائل.

طريقة تحضير النجرسكو بالدجاج:

نقوم بتحضير البشاميل، من خلال إحضار وعاء عميق ويتم وضع الحليب السائل على النار.

ثم يتم إضافة كيس البشاميل مع التقليب المستمر وهو على النار حتى يصبح المزيج ذات قوام ثقيل.

نقوم بوضع حلة على النار بها ماء وتترك حتى تغلين ثم نضع كيس المكرونة ونبدأ في التقليب، ثم تركها حتى تنضج ،نقوم بتصفية المكرونة من الماء ونضعها على جانب.

نحضر بعد ذلك مقلاة ونضع القليل من الزيت، ثم وضع مكعبات الدجاج ويتم التقليب.

ثم يتم وضع الفلفل الألوان والزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر، والاستمرار في التقليب حتى يتم تشويح الدجاج جيداً.

يتم تجهيز صينية مناسبة من البيركس، يتم وضع نصف كمية المكرونة، ثم وضع الدجاج، ثم باقي كمية المكرونة المتبقية.

طريقة عمل البشاميل:

وفي وعاء مناسب يجب إضافة الزبدة والدقيق والقليب لمدة دقيقة ثم إضافة الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر للحصول على بشاميل كريمي وتحضير صينية وإضافة طبقة من المكرونة ثم إضافة طبقة من قطع الدجاج ثم طبقة أخرى من المكرونة وإضافة البشاميل ثم إضافة الجبنة وإدخال الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة وتقدم ساخنة.

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