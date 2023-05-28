سعر عيار 24 اليوم 28-5-2023

سجل سعر أغلى أعيرة الذهب في مصر استقرارا عند 2686 جنيه للبيع و2709 جنيه للشراء، مع بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 28-5-2023، دون أي تغيير بالنسبة لسعر عيار 24 الأعلي قيمة بين المشغولات الذهبية.

ارتفاع طفيف

ويوم الجمعة الماضي زاد سعر المعدن الأصفر بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 25 جنيه في الجرام الواحد وعلي مستوي الأعيرة المختلفة، وفقا لما ذكرته منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد، لا يزال سعر المعدن الأصفر مستقرا، في محلات الصاغة قبل يومين وحتي تعاملات اليوم .





عيار 18



وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2014 جنيه للبيع و 2031 جنيه للبيع

عيار 21



وسجل أشهر أعيرة الذهب في السوق مسجلا 2350 جنيه للبيع و 2370 جنيه للشراء، بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا.

عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1567 جنيه للبيع و 1354 جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.8 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصلت أوقية الذهب إلي 83.53 ألف جنيه للبيع و 84.24 ألف جنيه للشراء

حققت أسعار المعدن الذهب ارتفاعا ملحوظا بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي ، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي المقرر صدورها اليوم، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، وسيكون له تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي ومعدن الذهب.

وأثناء التعاملات، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 0.60% ووصلت إلي 1,953.14 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.51% وسجلت نحو 1,972.40 دولارا للأوقية.

ولقد استفادت أسعار الذهب على هامش تعاملات أمس السبت، من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، في ظل وجود علاقة عكسية بين الطرفين، ويجدر الذكر بهذا الشأن أن ضعف الدولار الأمريكي يؤثر بالإيجاب على أسعار السلع المقومة به وخاصةً أسعار معدن الذهب ، نظرا لأنه يقلل من تكاليف شراؤه.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.17% ووصل إلى 104.002 نقطة، وهذا ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بتداولات أمس ، وذلك في ظل تصريحات بعض صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا، فيما يخص أسعار الفائدة.



وبهذا الإطار أيضا، صرحت عضو الفيدرالي الأمريكي كولينز مساء الخميس الماضي ؛ بأنه قد يكون الفيدرالي الأمريكي في الوقت المناسب أو يقترب من التوقف عن رفع الفائدة بشكل مؤقت، نظرا لأن التوقف المؤقت عن دورة رفع الفائدة سيمنح البنك مساحة كافية لقياس التأثير التراكمي لجولة رفع الفائدة، وهذا عزز من ارتفاع أسعار الذهب اليوم.

وأيضا، وجدت أسعار الذهب دعما قويا خلال تداولات اليوم، جراء تراجع عوائد السندات الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضا بنسبة 0.81% ووصلت إلى 3.785 نقطة، وأيضا هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بواقع 0.68% وسجلت حوالي 4.138 نقطة، مما ساهم في صعود أسعار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق عن كثب صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل الماضي، والمُزمع صدورها بوقت لاحق من هذا اليوم، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة، نظرا لأنه يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، وهذا بدوره سينعكس على أداء الدولار الأمريكي وأسعار معدن الذهب.

وفيما يخص أسعار المعادن النفيسة الأخرى بخلاف معدن الذهب ، سجلت عقود الفضة الفورية ارتفاعا بنسبة 1.67% ووصلت إلى 23.12 دولارا، هذا كما صعدت عقود البلاتين بواقع 0.37% وسجلت إلى 1,029.36 دولارا، وأيضا ارتفعت عقود البلاديوم بنسبة 1.73% ووصلت إلى 1,446.36 دولارا



لماذا الاستثمار في الذهب



يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لعدة أسباب من بينها المحافظة على القيمة حيث يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، و تنويع المحفظة الاستثمارية حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.



كما أنه يعتبر الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم، و يساعد في استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

آليات الاستثمار

وذلك من خلال شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

كما أن شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة

أسعار مناسبة

واعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب فى هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، إذ أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2300، أي أن هناك 500 جنيه هبوطا.

ولفتت إلى أن الشعبة تشجع الشراء في هذه الفترة، لآن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود فى سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

تحذيرات من المضاربة

قال محمود هيبة جواهرجي وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب خلال المرحلة الراهنة تتأثر بعوامل كثيرة منها خارجية خارجة عن إرادتنا وأخرى محلية متعلقة بندرة الدولار وتحريك سعر الصرف.

وأضاف هيبة في تصريحات خاصة أن المضاربين على الذهب جعلوا الأسعار غير مستقرة وكل الاحتمالات واردة، مؤكدا أن الذهب لا يخذل أبدا صديق العمر وليس صديق المصلحة

وأشار إلى تأثير قرارات الحكومة بإعفاء الذهب المستورد مع المصريين بالخارج من الجمارك قائلا: بمجرد إصدار قرار إعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج من الجمارك انخفض سعر الجرام من 2800 جنيه إلى 2200 جنيه.

وتابع أن أسعار الذهب تشهد مرحلة من التذبذب بشكل كبير.. ونصح هيبة بادخار الذهب لفترات طويلة المدى ليس أقل من عامين أو 3 أعوام، منوها أن الذهب يحفظ قيمة أموالك وليس أداة استثمار.

